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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Легальное жульничество»: зачем Хабибу и другим звездам UFC ад весогонки

Спойлер: по мнению критиков, у спускающихся в дивизионы ниже бойцов есть реальное преимущество в клетке.

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Источник: Instagram

Прецедент

На днях комментатор UFC Джо Роган снова поднял вопрос о проблемах процедуры взвешивания перед схватками. Досталось от американца чемпиону UFC в полусреднем дивизионе Камару Усману, которого, по словам эксперта, даже с натяжкой нельзя назвать полусредневесом.

«Возьмем за пример такого парня, как Усман. Камару — чемпион промоушена в полусреднем весе, это около 77 килограммов. Однако, возможно, он весит столько около часа. А потом он набирает вес до 90 килограммов. Вы стоите рядом с ним и спрашиваете себя: “Как он может весить 77?” Это не так. Он и близко не полусредневес, но при этом он чемпион UFC именно в полусредней весовой категории», — приводит слова Рогана Sports Keeda.

Недовольство весогонкой комментатор проявляет уже не в первый раз: Роган вообще считается одним из главных противников такой подготовки к поединкам. Вот как американец комментировал в 2020 году видео, на котором изможденный Хабиб Нурмагомедов сгонял лишние килограммы перед последним боем в карьере против Джастина Гэтжи:

Да уж, Хабиб много сгоняет… Жестко. Но ведь он не настоящий легковес. В ММА есть такой факт, который мы воспринимаем просто как данность, легальное жульничество. Ты притворяешься, что ты легковес: высушиваешь тело до 70 килограммов, а потом раздуваешься обратно как чертов воздушный шар. Ешь спагетти после сгонки и раздуваешься до 80−85. Безумие!
Джо Роган
комментатор UFC
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Давайте разбираться, чем же так недоволен авторитетный спикер.

Как это происходит?

Легенда UFC Чейл Соннен называл весогонку «отдельным искусством». И был абсолютно прав, потому что пройти через такое по силам только по-настоящему одержимому своим делом спортсмену.

А предстоит атлету следующее… За неделю до боя:

  • разрешается пить около 7−8,5 литров воды в день;
  • строгая диета. Прием пищи маленькими порциями (никаких углеводов, только простые белки; никакой соли; рыба вместо мяса), все подбирается индивидуально диетологом.
За три дня до боя начинается избавление от воды (пить можно до двух литров в день). На помощь приходит ванна с солью/горячая ванна, сауна и тренировки в термокостюме.

Последний день — настоящий ад:

  • никакой еды, никакой воды;
  • продолжение занятий в утепляющем «панцире» + сауна;
  • в ход идут не являющиеся допингом слабительные/клизмы/свечи;
  • обкладывание прохладными полотенцами.

Отметим, что бойцам UFC категорически запрещено использовать капельницы с физраствором (возможность скрыть использование допинга) и диуретики (такой необходимый мочегонный эффект). Их, кстати, заменяют на аналогичные препараты, только на основе трав.

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Риски

Сказать, что организм страдает, — значит, скрасить кошмарную ситуацию. Удар наносится по многим системам и органам, что может неприятно сказаться на здоровье если не сразу, то после завершения карьеры при естественном старении.

Но все же от экстремальных весогонок здесь и сейчас страдают:

  • почки;
  • печень;
  • сердце и кровеносная система;
  • мышечные волокна.

В чем профит?

Тот же Хабиб Нурмагомедов при природных 85−87 килограммах дрался в категории 70,3 килограмма. То есть на момент боя вес российского атлета достигал уже 78−80 килограммов: у спортсмена есть сутки между церемонией взвешивания и поединком, за которые ты отъедаешься и восполняешь то количество жидкости, которое было утрачено за экстремальную неделю.

В клетку же боец выходит значительно тяжелее оппонента (на видео ниже — бой Нурмагомедова против Майкла Джонсона на UFC 205 в 2016 году). Это дает ему:

  • тотальное преимущество в клинче;
  • возможность доминировать в партере;
  • более мощный удар.

Пожертвовать же придется такими аспектами, как:

  • легкость работы на ногах (футворк);
  • выносливость.
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А как же правила?

В UFC, как и в Bellator, взвешивание проходит за сутки до турнира. Вставая на весы, ты должен уложиться в лимит своей категории (в «нетитульных» боях допускался перевес в полкилограмма). Если ты не укладываешься в нужный показатель, тебе отводится определенное время (как правило, около часа), за которое можно согнать оставшиеся килограммы. Провал на взвешивании? Атлету стоить быть готовым к тому, что оппонент может отказаться от схватки. А если и согласится, то нарушителю придется отдать сопернику 30% гонорара.

К слову, в азиатской лиге One Championship дела обстоят иначе. Здесь за бойцами ведется пристальное наблюдение на протяжении всей подготовки к схватке, а взвешивание проходит всего за три часа до выхода в клетку. Смысла «гонять» попросту нет, ведь времени на восстановление будет катастрофически мало.

Игры со смертью

Хабиб Нурмагомедов

Карьера непобежденного чемпиона могла подойти к нелогичному концу в марте 2017 года, когда россиянин за сутки до UFC 209 и боя за временный пояс против Тони Фергюсона был экстренно госпитализирован из-за экстремальной сгонки веса. Перед этим Хабиб все равно пытался «сжечь» последние пару-тройку фунтов, но организм сдался: у Нурмагомедова стали отказывать почки.

Вот что говорил ныне покойный отец Орла Абдулманап Магомедович в разговоре с РИА Новости Спорт:

Нельзя так рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю… Два года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках.
Абдулманап Нурмагомедов
отец Хабиба Нурмагомедова

После того инцидента россиянин больше не допускал подобных ошибок… И каждый раз, узнавая об успешном прохождении процедуры взвешивания, Хабиб радовался так, будто выиграл сам бой — неслучайно для многих бойцов весогонка становится куда большим испытанием, нежели рубка в клетке.

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Крис Сайберг

Несомненно, самые жуткие кадры весогонки «подарила» ММА-сообществу прославленная бразильянка Крис Сайборг. На видео рыдающая спортсменка не может контролировать ни свое тело, ни свои эмоции… Тренеры, в свою очередь, пытаются ее успокоить, приговаривая:

«Крис, ты плачешь. А значит, вода продолжает выходить из тебя».
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Эдсон Барбоза

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова был крупным даже для легкого веса. Представляете удивление фанатов, когда бразилец, объявил о переходе в полулегкий дивизион?

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Жозе Алдо

Так же, как и Эдсон, менял категорию другой представитель Бразилии, экс-чемпион в полулегком весе UFC Жозе Алдо. Правда, находящаяся на спаде легенда (привет от Конора Макгрегора) спускался в легчайшую весовую и, по словам спортсмена, во время весогонок все было под контролем. Однако состояние бойца на церемониях взвешивания, когда кожа буквально обтягивала выступающий череп, поначалу подталкивало фанатов ставить на оппонентов Жозе.

Однако затем Алдо освоился: два поражения от Марлона Мораеса и нашего Петра Яна уже закрыты двумя триумфами над Марлоном Верой и Педро Муньосом.

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Ти Джей Диллашоу

В январе 2019-го Ти Джей Диллашоу решил пойти за вторым поясом и на один бой сменить легчайшую весовую на наилегчайшую. Убийца «мухачей» — так назвали Ти Джея за желание разбить чемпиона Генри Сехудо и закрыть столь непопулярный у фанатов дивизион. Но что-то пошло не по плану: Диллашоу никак не мог согнать вес, а тело истощилось настолько, что американцу пришлось прибегнуть к запрещенному препарату ЭПО..

Бой представитель США проиграл за 40 секунд, а уже спустя пару месяцев получил два года дисквалификации за проваленный допинг-тест.

Никаких оправданий. Я совершил ошибку, желая сделать то, чего не смог… Я продал душу дьяволу, и теперь мне предстоит справиться с этим. Знаете, я опустился до того минимального веса, где все влияло на меня. Я не хотел просыпаться и тренироваться по утрам. Мне нужно было сбросить еще немного веса, а я не хотел ходить в спортзал, бегать и делать то, что необходимо.
Ти Джей Диллашоу
американский боец UFC

К счастью для фанатов Змея, звезда UFC не поставил крест на карьере: в июле 2021 года «читер» Диллашоу в тяжелейшем поединке одолел топового Кори Сэндхагена и теперь дожидается «титульника».

Летальный исход

Вышеупомянутому промоушену One пришлось ужесточить правила весогонки после смерти Янга Джана Бинга. В 2015 году организм 21-летнего китайца не справился с обезвоживанием — спортсмена не спасла даже госпитализация.

Также мир ММА понес потерю в лицах шотландца Джордана Коу и Леандро Соуза из Бразилии.

Так кто же прав?

«Экстремальная сгонка веса — вот главная проблема MMA! — сокрушается Джо Роган. — Нам нужно найти решение, благодаря которому бойцы смогут выходить в октагон с нормальным весом. Сильное истощение за 24 часа до боя в клетке имеет огромные последствия для здоровья спортсменов».

Верна ли позиция комментатора? Нет сомнений. Риск, которому подвергают себя спортсмены, не стоит верных цифр на весах, а жизнь не стоит поднятой руки над восьмиугольником. Да и преимущество в клетке действительно присутствует: схватка 70-килограммового и 80-килограммового бойцов может быть равной только в «камень-ножницы-бумага».

Однако какие вопросы к Хабибу и Усману? Есть касающиеся всех правила, и их чемпионы выполняют. Скорее, противникам весогонки стоит обращаться к руководству лиг, которые утверждают подобный регламент. А громкое слово «читер» приберечь для бойцов, идущих на куда большие ухищрения, нежели смена весовой.

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Иван Орехов

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