«Легальное жульничество»: зачем Хабибу и другим звездам UFC ад весогонки
Спойлер: по мнению критиков, у спускающихся в дивизионы ниже бойцов есть реальное преимущество в клетке.
Спойлер: по мнению критиков, у спускающихся в дивизионы ниже бойцов есть реальное преимущество в клетке.
На днях комментатор UFC Джо Роган снова поднял вопрос о проблемах процедуры взвешивания перед схватками. Досталось от американца чемпиону UFC в полусреднем дивизионе Камару Усману, которого, по словам эксперта, даже с натяжкой нельзя назвать полусредневесом.
«Возьмем за пример такого парня, как Усман. Камару — чемпион промоушена в полусреднем весе, это около 77 килограммов. Однако, возможно, он весит столько около часа. А потом он набирает вес до 90 килограммов. Вы стоите рядом с ним и спрашиваете себя: “Как он может весить 77?” Это не так. Он и близко не полусредневес, но при этом он чемпион UFC именно в полусредней весовой категории», — приводит слова Рогана Sports Keeda.
Недовольство весогонкой комментатор проявляет уже не в первый раз: Роган вообще считается одним из главных противников такой подготовки к поединкам. Вот как американец комментировал в 2020 году видео, на котором изможденный Хабиб Нурмагомедов сгонял лишние килограммы перед последним боем в карьере против Джастина Гэтжи:
Да уж, Хабиб много сгоняет… Жестко. Но ведь он не настоящий легковес. В ММА есть такой факт, который мы воспринимаем просто как данность, легальное жульничество. Ты притворяешься, что ты легковес: высушиваешь тело до 70 килограммов, а потом раздуваешься обратно как чертов воздушный шар. Ешь спагетти после сгонки и раздуваешься до 80−85. Безумие!
Давайте разбираться, чем же так недоволен авторитетный спикер.
Легенда UFC Чейл Соннен называл весогонку «отдельным искусством». И был абсолютно прав, потому что пройти через такое по силам только
А предстоит атлету следующее… За неделю до боя:
Последний день — настоящий ад:
Отметим, что бойцам UFC категорически запрещено использовать капельницы с физраствором (возможность скрыть использование допинга) и диуретики (такой необходимый мочегонный эффект). Их, кстати, заменяют на аналогичные препараты, только на основе трав.
Сказать, что организм страдает, — значит, скрасить кошмарную ситуацию. Удар наносится по многим системам и органам, что может неприятно сказаться на здоровье если не сразу, то после завершения карьеры при естественном старении.
Но все же от экстремальных весогонок здесь и сейчас страдают:
Тот же Хабиб Нурмагомедов при природных 85−87 килограммах дрался в категории 70,3 килограмма. То есть на момент боя вес российского атлета достигал уже 78−80 килограммов: у спортсмена есть сутки между церемонией взвешивания и поединком, за которые ты отъедаешься и восполняешь то количество жидкости, которое было утрачено за экстремальную неделю.
В клетку же боец выходит значительно тяжелее оппонента (на видео ниже — бой Нурмагомедова против Майкла Джонсона на UFC 205 в 2016 году). Это дает ему:
Пожертвовать же придется такими аспектами, как:
В UFC, как и в Bellator, взвешивание проходит за сутки до турнира. Вставая на весы, ты должен уложиться в лимит своей категории (в «нетитульных» боях допускался перевес в полкилограмма). Если ты не укладываешься в нужный показатель, тебе отводится определенное время (как правило, около часа), за которое можно согнать оставшиеся килограммы. Провал на взвешивании? Атлету стоить быть готовым к тому, что оппонент может отказаться от схватки. А если и согласится, то нарушителю придется отдать сопернику 30% гонорара.
К слову, в азиатской лиге One Championship дела обстоят иначе. Здесь за бойцами ведется пристальное наблюдение на протяжении всей подготовки к схватке, а взвешивание проходит всего за три часа до выхода в клетку. Смысла «гонять» попросту нет, ведь времени на восстановление будет катастрофически мало.
Карьера непобежденного чемпиона могла подойти к нелогичному концу в марте 2017 года, когда россиянин за сутки до UFC 209 и боя за временный пояс против Тони Фергюсона был экстренно госпитализирован
Вот что говорил ныне покойный отец Орла Абдулманап Магомедович в разговоре с РИА Новости Спорт:
Нельзя так рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю… Два года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках.
После того инцидента россиянин больше не допускал подобных ошибок… И каждый раз, узнавая об успешном прохождении процедуры взвешивания, Хабиб радовался так, будто выиграл сам бой — неслучайно для многих бойцов весогонка становится куда большим испытанием, нежели рубка в клетке.
Несомненно, самые жуткие кадры весогонки «подарила»
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова был крупным даже для легкого веса. Представляете удивление фанатов, когда бразилец, объявил о переходе в полулегкий дивизион?
Так же, как и Эдсон, менял категорию другой представитель Бразилии,
Однако затем Алдо освоился: два поражения от Марлона Мораеса и нашего Петра Яна уже закрыты двумя триумфами над Марлоном Верой и Педро Муньосом.
В январе 2019-го Ти Джей Диллашоу решил пойти за вторым поясом и на один бой сменить легчайшую весовую на наилегчайшую. Убийца «мухачей» — так назвали Ти Джея за желание разбить чемпиона Генри Сехудо и закрыть столь непопулярный у фанатов дивизион. Но
Бой представитель США проиграл за 40 секунд, а уже спустя пару месяцев получил два года дисквалификации за проваленный
Никаких оправданий. Я совершил ошибку, желая сделать то, чего не смог… Я продал душу дьяволу, и теперь мне предстоит справиться с этим. Знаете, я опустился до того минимального веса, где все влияло на меня. Я не хотел просыпаться и тренироваться по утрам. Мне нужно было сбросить еще немного веса, а я не хотел ходить в спортзал, бегать и делать то, что необходимо.
К счастью для фанатов Змея, звезда UFC не поставил крест на карьере: в июле 2021 года «читер» Диллашоу в тяжелейшем поединке одолел топового Кори Сэндхагена и теперь дожидается «титульника».
Вышеупомянутому промоушену One пришлось ужесточить правила весогонки после смерти Янга Джана Бинга. В 2015 году организм 21-летнего китайца не справился с обезвоживанием — спортсмена не спасла даже госпитализация.
Также мир ММА понес потерю в лицах шотландца Джордана Коу и Леандро Соуза из Бразилии.
«Экстремальная сгонка веса — вот главная проблема MMA! — сокрушается Джо Роган. — Нам нужно найти решение, благодаря которому бойцы смогут выходить в октагон с нормальным весом. Сильное истощение за 24 часа до боя в клетке имеет огромные последствия для здоровья спортсменов».
Верна ли позиция комментатора? Нет сомнений. Риск, которому подвергают себя спортсмены, не стоит верных цифр на весах, а жизнь не стоит поднятой руки над восьмиугольником. Да и преимущество в клетке действительно присутствует: схватка 70-килограммового и 80-килограммового бойцов может быть равной только в «камень-ножницы-бумага».
Однако какие вопросы к Хабибу и Усману? Есть касающиеся всех правила, и их чемпионы выполняют. Скорее, противникам весогонки стоит обращаться к руководству лиг, которые утверждают подобный регламент. А громкое слово «читер» приберечь для бойцов, идущих на куда большие ухищрения, нежели смена весовой.
Иван Орехов