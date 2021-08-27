«Легальное жульничество»: зачем Хабибу и другим звездам UFC ад весогонки

Прецедент

На днях комментатор UFC Джо Роган снова поднял вопрос о проблемах процедуры взвешивания перед схватками. Досталось от американца чемпиону UFC в полусреднем дивизионе Камару Усману, которого, по словам эксперта, даже с натяжкой нельзя назвать полусредневесом.

«Возьмем за пример такого парня, как Усман. Камару — чемпион промоушена в полусреднем весе, это около 77 килограммов. Однако, возможно, он весит столько около часа. А потом он набирает вес до 90 килограммов. Вы стоите рядом с ним и спрашиваете себя: “Как он может весить 77?” Это не так. Он и близко не полусредневес, но при этом он чемпион UFC именно в полусредней весовой категории», — приводит слова Рогана Sports Keeda.

Недовольство весогонкой комментатор проявляет уже не в первый раз: Роган вообще считается одним из главных противников такой подготовки к поединкам. Вот как американец комментировал в 2020 году видео, на котором изможденный Хабиб Нурмагомедов сгонял лишние килограммы перед последним боем в карьере против Джастина Гэтжи:

Да уж, Хабиб много сгоняет… Жестко. Но ведь он не настоящий легковес. В ММА есть такой факт, который мы воспринимаем просто как данность, легальное жульничество. Ты притворяешься, что ты легковес: высушиваешь тело до 70 килограммов, а потом раздуваешься обратно как чертов воздушный шар. Ешь спагетти после сгонки и раздуваешься до 80−85. Безумие! Джо Роган комментатор UFC

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3hlRC4AHs4k?start=251" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Давайте разбираться, чем же так недоволен авторитетный спикер.

Как это происходит?

Легенда UFC Чейл Соннен называл весогонку «отдельным искусством». И был абсолютно прав, потому что пройти через такое по силам только по-настоящему одержимому своим делом спортсмену.

А предстоит атлету следующее… За неделю до боя:

разрешается пить около 7−8,5 литров воды в день;

строгая диета. Прием пищи маленькими порциями (никаких углеводов, только простые белки; никакой соли; рыба вместо мяса), все подбирается индивидуально диетологом.

За три дня до боя начинается избавление от воды (пить можно до двух литров в день). На помощь приходит ванна с солью/горячая ванна, сауна и тренировки в термокостюме.

Последний день — настоящий ад:

никакой еды, никакой воды;

продолжение занятий в утепляющем «панцире» + сауна;

в ход идут не являющиеся допингом слабительные/клизмы/свечи;

обкладывание прохладными полотенцами.

Отметим, что бойцам UFC категорически запрещено использовать капельницы с физраствором (возможность скрыть использование допинга) и диуретики (такой необходимый мочегонный эффект). Их, кстати, заменяют на аналогичные препараты, только на основе трав.

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Риски

Сказать, что организм страдает, — значит, скрасить кошмарную ситуацию. Удар наносится по многим системам и органам, что может неприятно сказаться на здоровье если не сразу, то после завершения карьеры при естественном старении.

Но все же от экстремальных весогонок здесь и сейчас страдают:

почки;

печень;

сердце и кровеносная система;

мышечные волокна.

В чем профит?

Тот же Хабиб Нурмагомедов при природных 85−87 килограммах дрался в категории 70,3 килограмма. То есть на момент боя вес российского атлета достигал уже 78−80 килограммов: у спортсмена есть сутки между церемонией взвешивания и поединком, за которые ты отъедаешься и восполняешь то количество жидкости, которое было утрачено за экстремальную неделю.

В клетку же боец выходит значительно тяжелее оппонента (на видео ниже — бой Нурмагомедова против Майкла Джонсона на UFC 205 в 2016 году). Это дает ему:

тотальное преимущество в клинче;

возможность доминировать в партере;

более мощный удар.

Пожертвовать же придется такими аспектами, как:

легкость работы на ногах (футворк);

выносливость.

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А как же правила?

В UFC, как и в Bellator, взвешивание проходит за сутки до турнира. Вставая на весы, ты должен уложиться в лимит своей категории (в «нетитульных» боях допускался перевес в полкилограмма). Если ты не укладываешься в нужный показатель, тебе отводится определенное время (как правило, около часа), за которое можно согнать оставшиеся килограммы. Провал на взвешивании? Атлету стоить быть готовым к тому, что оппонент может отказаться от схватки. А если и согласится, то нарушителю придется отдать сопернику 30% гонорара.

К слову, в азиатской лиге One Championship дела обстоят иначе. Здесь за бойцами ведется пристальное наблюдение на протяжении всей подготовки к схватке, а взвешивание проходит всего за три часа до выхода в клетку. Смысла «гонять» попросту нет, ведь времени на восстановление будет катастрофически мало.

Игры со смертью

Хабиб Нурмагомедов

Карьера непобежденного чемпиона могла подойти к нелогичному концу в марте 2017 года, когда россиянин за сутки до UFC 209 и боя за временный пояс против Тони Фергюсона был экстренно госпитализирован из-за экстремальной сгонки веса. Перед этим Хабиб все равно пытался «сжечь» последние пару-тройку фунтов, но организм сдался: у Нурмагомедова стали отказывать почки.

Вот что говорил ныне покойный отец Орла Абдулманап Магомедович в разговоре с РИА Новости Спорт:

Нельзя так рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю… Два года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках. Абдулманап Нурмагомедов отец Хабиба Нурмагомедова

После того инцидента россиянин больше не допускал подобных ошибок… И каждый раз, узнавая об успешном прохождении процедуры взвешивания, Хабиб радовался так, будто выиграл сам бой — неслучайно для многих бойцов весогонка становится куда большим испытанием, нежели рубка в клетке.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGrJ62kpS8r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ESPN MMA (@espnmma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Крис Сайберг

Несомненно, самые жуткие кадры весогонки «подарила» ММА-сообществу прославленная бразильянка Крис Сайборг. На видео рыдающая спортсменка не может контролировать ни свое тело, ни свои эмоции… Тренеры, в свою очередь, пытаются ее успокоить, приговаривая:

«Крис, ты плачешь. А значит, вода продолжает выходить из тебя».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ACuiQFSQ5Jo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эдсон Барбоза

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова был крупным даже для легкого веса. Представляете удивление фанатов, когда бразилец, объявил о переходе в полулегкий дивизион?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CqMTaHZn3QE?start=103" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жозе Алдо

Так же, как и Эдсон, менял категорию другой представитель Бразилии, экс-чемпион в полулегком весе UFC Жозе Алдо. Правда, находящаяся на спаде легенда (привет от Конора Макгрегора) спускался в легчайшую весовую и, по словам спортсмена, во время весогонок все было под контролем. Однако состояние бойца на церемониях взвешивания, когда кожа буквально обтягивала выступающий череп, поначалу подталкивало фанатов ставить на оппонентов Жозе.

Однако затем Алдо освоился: два поражения от Марлона Мораеса и нашего Петра Яна уже закрыты двумя триумфами над Марлоном Верой и Педро Муньосом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCdqDlwAs4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCdqDlwAs4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCdqDlwAs4_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ти Джей Диллашоу

В январе 2019-го Ти Джей Диллашоу решил пойти за вторым поясом и на один бой сменить легчайшую весовую на наилегчайшую. Убийца «мухачей» — так назвали Ти Джея за желание разбить чемпиона Генри Сехудо и закрыть столь непопулярный у фанатов дивизион. Но что-то пошло не по плану: Диллашоу никак не мог согнать вес, а тело истощилось настолько, что американцу пришлось прибегнуть к запрещенному препарату ЭПО..



Бой представитель США проиграл за 40 секунд, а уже спустя пару месяцев получил два года дисквалификации за проваленный допинг-тест.

Никаких оправданий. Я совершил ошибку, желая сделать то, чего не смог… Я продал душу дьяволу, и теперь мне предстоит справиться с этим. Знаете, я опустился до того минимального веса, где все влияло на меня. Я не хотел просыпаться и тренироваться по утрам. Мне нужно было сбросить еще немного веса, а я не хотел ходить в спортзал, бегать и делать то, что необходимо. Ти Джей Диллашоу американский боец UFC

К счастью для фанатов Змея, звезда UFC не поставил крест на карьере: в июле 2021 года «читер» Диллашоу в тяжелейшем поединке одолел топового Кори Сэндхагена и теперь дожидается «титульника».

Летальный исход

Вышеупомянутому промоушену One пришлось ужесточить правила весогонки после смерти Янга Джана Бинга. В 2015 году организм 21-летнего китайца не справился с обезвоживанием — спортсмена не спасла даже госпитализация.

Также мир ММА понес потерю в лицах шотландца Джордана Коу и Леандро Соуза из Бразилии.

Так кто же прав?

«Экстремальная сгонка веса — вот главная проблема MMA! — сокрушается Джо Роган. — Нам нужно найти решение, благодаря которому бойцы смогут выходить в октагон с нормальным весом. Сильное истощение за 24 часа до боя в клетке имеет огромные последствия для здоровья спортсменов».

Верна ли позиция комментатора? Нет сомнений. Риск, которому подвергают себя спортсмены, не стоит верных цифр на весах, а жизнь не стоит поднятой руки над восьмиугольником. Да и преимущество в клетке действительно присутствует: схватка 70-килограммового и 80-килограммового бойцов может быть равной только в «камень-ножницы-бумага».



Однако какие вопросы к Хабибу и Усману? Есть касающиеся всех правила, и их чемпионы выполняют. Скорее, противникам весогонки стоит обращаться к руководству лиг, которые утверждают подобный регламент. А громкое слово «читер» приберечь для бойцов, идущих на куда большие ухищрения, нежели смена весовой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5c80z0p3jn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5c80z0p3jn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5c80z0p3jn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MMA PUNCHER ™ (@mmapuncher_tm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.