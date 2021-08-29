Чикадзе нокаутировал Барбозу в главном поединке UFC Vegas 35

В главном бою турнира сошлись представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут.

Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях. Барбоза проиграл 10-й бой из 32. При этом по количеству побед подряд Чикадзе сравнялся с действующим чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.