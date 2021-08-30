Кыргызы, казахи, узбеки? Разбираемся, чьи представители круче зажигают в UFC
Анализируем каждого бойца.
Анализируем каждого бойца.
Несколько дней назад в интервью
Это интервью не могло пройти мимо, многие с ним согласились, так как действительно есть у
Даурен Торгайбаев пытается разобраться, кто в итоге является лидером Средней Азии в UFC, и для полной картины решил добавить представителей Узбекистана. Тем более, один из них — Сайдиокуб Кахрамонов — в прошлые выходные ярко дебютировал в промоушене, а в этот
Первым узбекским бойцом в UFC стал Махмуд Мурадов, который в 2019 году подписал контракт с лигой.
Махмуд родился и вырос в Узбекистане, но когда его отец попал в аварию и не смог больше кормить семью, решил уехать на заработки в Россию. Тогда ему было 17 лет. Чуть позже, в ноябре 2011 года, будущий боец UFC переезжает в Чехию, где и началась его профессиональная карьера.
Мурадов по сей день живет в Праге и до недавних пор выходил на бои с двумя флагами — родного Узбекистана и Чехии. Но перед воскресным турниром Махмуд признался, что больше флаг европейского государства он выносить не будет, так как чехи ему до сих пор не открыли вид на жительство (несмотря на более 10 лет проживания там).
Что касается его профессиональной карьеры, то после яркого участия в европейских промоушенах он обратил на себя внимание Америки. В 2019 году он подписал два важных контракта — с менеджерской компанией Флойда Мейвезера (Mayweather Promotions), назвавшего Мурадова лучшим бойцом ММА в мире, и с UFC.
Дебютировал он в американской лиге на турнире в Копенгагене, где выиграл единогласным решением у итальянца Алессио ди Кирико. А уже через 3 месяца представитель Узбекистана победил нокаутом Тревора Смита. Позже президент UFC Дэйна Уайт признал это лучшим нокаутом вечера.
Третий его бой (и третья победа!) приходится на начало 2021 года, когда на турнире в
Таким образом, средневес из Узбекистана сейчас идет на рекорде 25−6 (3−1 в UFC).
Еще одним представителем Узбекистана в UFC является уроженец Самарканда Зарух Адашев. Зарух, кстати, еще и стал первым этническим таджиком, дебютировавшим в UFC. Но выходит он на бой под флагом родины.
Адашев, как и Мурадов, давно уже не живет в Узбекистане: в 2012 году он в возрасте 20 лет иммигрировал в США зарабатывать на жизнь. Но при этом, работая в такси и в аренде мебели, он не бросал свою мечту построить
Всего за год одержав три победы (пали Кристиан Медина, Рони Арана Леон и Тевин Дайс), он подписывает контракт с UFC. Выйдя на коротком уведомлении и не сделав вес, он проиграл нокаутом
Ко второму своему бою он подошел с полноценным кэмпом, но китаец Су Мудаержи пользовался своими крупными для легчайшего веса габаритами и на дистанции разбивал все три раунда Адашева. Как результат: второе поражение в UFC для представителя Узбекистана.
И только в июле 2021 года Зарух одержал дебютную победу — единогласным решением он выиграл у Райана Беноа. Так как Адашев выступает в одном весе с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым, то нельзя исключать, что рано или поздно получится перевести эту конкуренцию из заочной в очную.
Ну и самым свежим именем из Узбекистана на карте UFC является Сайдиокуб Кахрамонов. Имея американский паспорт, он ребенком переехал из родной страны. Кахрамонов дебютировал в лучшей лиге мира на коротком уведомлении на прошлых выходных.
До UFC 25-летний боец легчайшей весовой категории выступал во многих американских лигах, в том числе в PFL и CFFC 92 Cage Fury Fighting, в которой стал чемпионом. В своем дебютном бою в лиге Дэйны Уайта узбек не сдал вес, так как по собственному признанию, когда пришло приглашение, он находился у родных в Узбекистане и большую часть времени провел в дороге, поэтому не о какой весогонке речи быть не могло. Первый свой бой он выиграл в очень ярком стиле, поймав на гильотину Тревина Джонса.
Конечно, самым ярким представителем Кыргызстана в UFC является Валентина Шевченко — чемпионка в женском наилегчайшем весе. Помимо завоевания пояса, «Пуля» провела уже пять защит. В сентябре ее ждет шестая — против американки Лорен Мерфи (15−5).
Список имен соперниц впечатляет — Джесика Андраде, Йоана Йеджейчак, Кэтлин Чукагян, Дженифер Майа, Холи Холм и другие. В этот список нужно еще и добавить на данный момент лучшего
Валентину можно назвать настоящим человеком мира. Она, как и ее сестра — еще один боец UFC — родилась в Бишкеке, где и начала свое становление как боец. Затем сестры вместе с тренером Павлом Федотовым уехали в Сочи, где и получили российское гражданство. А в 2010 году и вовсе улетели жить и тренироваться в Перу (кстати, Валентина флаг этой страны выносит на свои бои наравне с кыргызским). Сейчас они активно разъезжают по США, где и выступают, а кэмпы проводят в Перу, Тайланде и Европе.
Свой путь в промоушене старшая из сестер начала через претендентскую серию Дэйны Уайта, в которой в июне 2018 года победила техническим нокаутом Джеймелин Ниевейру, а затем в финале в ноябре 2018 года Антонина одолела судейским решением Джи Йон Ким. Добившись права полноценно выступать в UFC, Антонина Шевченко проиграла Роксанне Модаффери раздельным судейским решением, затем смогла победить удушающим приемом Люси Пудилову. После поражения от Кэтлин Чукагян Антонина смогла победить Ариане Липски. 15 мая текущего года встречалась с Андреа Ли в рамках турнира UFC 262 и проиграла треугольником в конце второго раунда. Следуя логике, на октябрьском турнире Антонина должна победить пока непобежденную Кейси О’Нилл (7−0).
Пожалуй, самый близкий человек к казахстанскому ММА из Кыргызстана — Рафаэль Физиев. Этнический азербайджанец родился в Кордае (Жамбылская область), но вместе с семьей переехал в Бишкек еще в детстве Рафы. Сейчас Физиев секундирует казахстанца Шавката Рахмонова, а его дела ведет другой казахстанец, Саят Абдрахманов. Да и буквально на днях Физиев приехал в Алматы на турнир NFC 33, чтобы поддержать своего друга Григория Попова, блестящей победой над Сержаном Сапаргалиевым вернувшегося в октагон после длительной паузы.
Но вернемся к UFC. Физиев в этой лиге дебютировал на турнире в Москве, проиграв нокаутом Магомеду Мустафаеву. Но дальше Рафаэль, который умеет делать шоу в октагоне, пошел на победную серию. Алекс Уайт, Марк Диакези, Ренато Майкано, Бобби Грин — вот список скальпов, собранных представителем Кыргызстана в UFC. 3 из 4 побед были достигнуты решением судей, но ни в коем случае нельзя назвать Физиева скучным бойцом. Одни его уклоны в бою с Диакези в стиле «Матрицы» будут еще долгое время входить в хайлаты турниров UFC.
3 из 4 побед «Атамана» были награждены бонусами от UFС, как выступление и бой вечера. Последняя победа над Грином позволила Физиеву войти в топ-15 бойцов легкого веса. Физиев, кстати, много времени проводит вне дома: в США, где выступает, в Тайланде, где готовится к боям. Ну и конечно, домой в Кыргызстан тоже не забывает заезжать.
В отличие от представителей других стран Центральной Азии в UFC, казахстанцы в большинстве своем проводят подготовку, да и проживают, на территории своей Родины. Исключением является лишь Мария Агапова.
С нее и начнем. Мария хорошо выступала в любителях, завоевав звание чемпиона мира, в профи стартовала с промоушенов Казахстана и России (FNG), но в один момент поняла, что из Павлодара в UFC не пробиться, и отправилась в Америку. Те, кто следит за ММА из Казахстана, думаю, читали о нестабильной ситуации Марии в США, но сконцентрируемся на ее выступлениях.
Агапова начала свой путь с DWCS (серия претендентов Дэйны Уайта), где уступила Трейси Кортез единогласным решением и осталась без контракта. Но яркое выступление в Invicta (наверное, самом известном промоушене, специализирующемся исключительно на женских боях), заставило UFC предложить контракт. В Invicta она сабмишеном выиграла у Алексы Коннерс и нокаутом у Марилиа Сантос.
В главный мировой промоушен Агапова ворвалась вихрем, попутно став первым представителем Казахстана в UFC. В первом же своем бою Агапова просто смела Ханну Сайферс, задушив ее в первом раунде. За этот бой казахстанка получила бонус за выступление вечера — 50 тысяч долларов США.
К сожалению, второй бой не сложился. Агапова выходила в октагон в статусе одного из самых больших фаворитов вечера, но Шэна Добсон выиграла техническим нокаутом во втором раунде. Было это 22 августа 2020 года. После чего долгое восстановление Марии от травмы и возвращение больше чем через год — в октябре она подерется с Сабиной Мазо.
Еще один казахстанец — Жалгас Жумагулов — долго шел к контракту с UFC, выиграв и несколько раз защитив титул чемпиона Fight Night Global, он ждал решения Дэйны Уайта. Причем не столько решения по самому себе, сколько по самому существованию наилегчашего дивизиона. В тот период в весе до 57 кг был небольшой застой, бои были не столь зрелищны и стоял вопрос об исключении этой весовой категории. Но все сложилось, как нельзя лучше для Жалгаса, и он подписал контракт.
Дебют казахстанца откладывался несколько раз в связи с пандемией, но
Что касается Жумагулова, то он пытался вернуться на победную поступь боем со шведом Амиром Альбази. Также получился очень близкий бой, но справедливости ради стоит отметить, что швед был ближе к победе. И он ее забрал.
Но
Земляк Жако, Сергей Морозов, начал профессиональную карьеру с футбола, проведя два сезона в дубле родного «Актобе». После конфликта с главным тренером он решил завязать с этим видом спорта и пойти в единоборства. В итоге Сергей стал многократным призером чемпионатов мира по ММА, чемпионом Казахстана, Азии и Евразии по панкратиону, а также призером чемпионата Азии по рукопашному бою.
Морозов прогрессировал и в профи, построив
Морозов вернулся сильнее. Он, как и Жумагулов, ко второму своему бою готовился в АТТ с Паррумпой. В соперники ему дали очень опасного немца, Халида Таху. Но грамотный геймплан, который нейтрализовал сильные качества Тахи в стойке, позволил Морозу выиграть бой решением. Ну, а дальше — вызов Пайвы, который как раз
Не раз отмечали, что самым перспективным казахстанцем в UFC является Шавкат Рахмонов. «Номад» идет на серии 14−0 в
Даже несмотря на это, его дебют очень ждали. И 26-летнего казахстанца сразу кинули под танки, вернее под ковбоя. Правда не под американца Серроне, а под бразильца Оливейру. И Рахмонов справился с этой задачей блестяще, задушив опытнейшего соперника уже в первом раунде.
Второй бой, и снова опытный бразилец — Мишел Празерес. И снова уверенная победа удушающим от Шавката. Таким образом, Рахмонов сейчас идет на серии 14−0, причем все победы были досрочными и 2−0 в UFC, являясь единственным непобежденным спортсменом из всего вышеперечисленного списка файтеров.
Мы не стали включать сюда Дамира Исмагулова. Хоть Дамир и полностью наш: родился в казахстанском селе Оренбургской области, выходит на бои с флагом Казахстана и России — но тем не менее, в UFC он был подписан, как представитель нашего северного соседа. Так же как и не стали включать этнического казаха Шайляна из Китая. Это не мешает нам их от души поддерживать, но ради чистоты эксперимента, этих бойцов в расчет не берем.
Если брать по количеству бойцов, подписанных в UFC, то как мы видим, сейчас у Казахстана есть преимущество (4). По непобежденным в UFC бойцам напротив Шавката Рахмонова (2−0) есть узбек Сайдиокуб Кахрамонов (1−0).
Ну и последнее, на что хотелось остановить свое внимание, так это то, что 3 из 4 наших бойцов живут и тренируются на территории Казахстана, тогда как у Узбекистана таких бойцов нет, а у Кыргызстана только один Рафаэль Физиев.
Навязывать свое мнение мы не хотим, так что сами делайте выводы о том, кто перспективнее, сильнее или зрелищнее в UFC. Мы только привели факты.
Даурен Торгайбаев