Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент UFC отреагировал на угрозы со стороны Джейка Пола

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова боксёра и видеоблогера Джейка Пола в свой адрес.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Ранее Джейк Пол заявил, что его словесный конфликт с Уайтом приведёт к тому, что он нокаутирует президента UFC при личной встрече.

«Ну, это имеет смысл. Я вхожу в ту возрастную категорию парней, с которыми он дерётся. Да, я видел, что он хочет драться со мной. Он сражается только с 50-летними. Многие хотели бы напасть на меня, так что становись в очередь. Это чертовски длинная очередь, парень. Тебе придётся немного подождать. Нет, меня это не беспокоит. Это и есть бизнес, которым мы занимаемся. Я тоже часто говорю гадости о людях. Это просто часть игры», — приводит слова Даны Уайта издание MMAJunkie.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года
Стало известно условие, при котором «Спартак» уволит Руя Виторию
Трансфер Мбаппе в «Реал» находится на грани срыва
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом
Роналду прошел медосмотр и подпишет с «МЮ» двухлетний контракт
«Все новенькое, интересное». Миранчук – о прибытии в сборную
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь