Президент UFC отреагировал на угрозы со стороны Джейка Пола

«Ну, это имеет смысл. Я вхожу в ту возрастную категорию парней, с которыми он дерётся. Да, я видел, что он хочет драться со мной. Он сражается только с 50-летними. Многие хотели бы напасть на меня, так что становись в очередь. Это чертовски длинная очередь, парень. Тебе придётся немного подождать. Нет, меня это не беспокоит. Это и есть бизнес, которым мы занимаемся. Я тоже часто говорю гадости о людях. Это просто часть игры», — приводит слова Даны Уайта издание MMAJunkie.