Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Емельяненко согласился подраться с Вячеславом Дациком.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Емельяненко согласился подраться с Вячеславом Дациком.
Спортсмены давно конфликтуют, постоянно остро высказываясь в адрес друг друга в соцсетях и СМИ.
«Согласен на этот бой, но у меня сейчас столько предложений, что я даже не знаю, куда воткнуть этот поединок… Воткнуть избиение Дацика. Да, он подсушился, похудел. Бьет, терпит, но ничего толком не делает. Я видел его последний бой:
Напомним, что 18 сентября спортсмен проведет боксерскую схватку с блогером Артемом Тарасовым.