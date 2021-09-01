Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком

«Согласен на этот бой, но у меня сейчас столько предложений, что я даже не знаю, куда воткнуть этот поединок… Воткнуть избиение Дацика. Да, он подсушился, похудел. Бьет, терпит, но ничего толком не делает. Я видел его последний бой: из-под жопы кидает руки, однако в ринге ничего серьезного не показывает», — заявил Емельяненко-младший у себя в Instagram-аккаунте .