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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Емельяненко согласился подраться с Вячеславом Дациком.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмены давно конфликтуют, постоянно остро высказываясь в адрес друг друга в соцсетях и СМИ.

«Согласен на этот бой, но у меня сейчас столько предложений, что я даже не знаю, куда воткнуть этот поединок… Воткнуть избиение Дацика. Да, он подсушился, похудел. Бьет, терпит, но ничего толком не делает. Я видел его последний бой: из-под жопы кидает руки, однако в ринге ничего серьезного не показывает», — заявил Емельяненко-младший у себя в Instagram-аккаунте.

Напомним, что 18 сентября спортсмен проведет боксерскую схватку с блогером Артемом Тарасовым.

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