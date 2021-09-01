Боец ММА извинился перед Кадыровым после слов о «беспредельщиках»

Спортсмен принес извинения главе Чечни за то, что назвал поддерживающих его людей «кадыровцами-беспредельщиками, готовыми на все ради денег».

«В тот момент я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных блогеров с непонятной направленностью… Мое сознание было затуманено, а мой разум — одурманен. С моей стороны не будет больше такой глупости», — сказал Кулицкий.