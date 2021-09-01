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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА извинился перед Кадыровым после слов о «беспредельщиках»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский боец MMA Артур Кулицкий у себя в Instagram-аккаунте обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову после резкого комментария в адрес сторонников политика.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен принес извинения главе Чечни за то, что назвал поддерживающих его людей «кадыровцами-беспредельщиками, готовыми на все ради денег».

«В тот момент я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных блогеров с непонятной направленностью… Мое сознание было затуманено, а мой разум — одурманен. С моей стороны не будет больше такой глупости», — сказал Кулицкий.

Также боец ММА добавил, что намерен свести свои татуировки.

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