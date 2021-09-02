Нурмагомедов заранее знал о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

32-летний Нурмагомедов заявил, что заранее узнал о готовящемся переходе от самого форварда. «Месяц назад Роналду сказал мне, что переходит в “Манчестер Юнайтед”. Так что я ожидал, что сделка состоится. Для меня переход сюрпризом не стал», — отметил спортсмен. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступил на форуме «Новое знание».

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27 августа Роналду вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет. При этом СМИ также сообщали о переговорах 36-летнего португальца с «Манчестер Сити».

23 августа Нурмагомедов поделился мнением относительно будущего португальца. Россиянин посоветовал Роналду покинуть «Ювентус» и перейти в чемпионат Англии.