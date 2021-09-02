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19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Дастин Порье подерется за титул чемпиона UFC

В руководстве Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) работают над организацией поединка между Дастином Порье и Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает Bloody Elbow.

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Источник: Reuters

Спортсмены еще не подписали контракты на бой. Промоушен намерен включить поединок в турнир UFC 269, который состоится в декабре. Таким образом, Порье во второй раз подерется за титул чемпиона UFC в легком весе.

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Оливейра — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал вакантный пояс, одолев Майкла Чендлера на UFC 262, который прошел 16 мая. Титул освободился после окончательного ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова из UFC.

В своем последнем поединке Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. Оппонент американца получил травму ноги в конце первого раунда и не смог закончить схватку.

В 2019-м Порье попытался завоевать пояс чемпиона UFC. Однако он уступил в схватке с Нурмагомедовым на UFC 242.

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