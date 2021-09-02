Брат Нурмагомедова выступит на одном турнире с Федором Емельяненко

Bellator официально подтвердил участие 23-летнего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова в ивенте. Его соперником станет финский спортсмен Патрик Пиетила.

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Таким образом, Нурмагомедов выступит на одном турнире с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Турнир Bellator 269 в Москве состоится 23 октября.

Соперником самого Емельяненко станет американец Тимоти Джонсон. Отечественный тяжеловес не дрался с декабря 2019-го. В своем последнем поединке он нокаутировал ветерана Pride и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Квинтона Джексона.