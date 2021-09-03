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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Стерлинг: я бы и без дисквалификации победил Петра Яна

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу в титульном поединке с Петром Яном в марте 2021 года.

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Источник: AP 2021
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Российский спортсмен получил дисквалификацию, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову.

«Вероятно, я бы одержал победу над Яном в первом поединке, даже если бы его не дисквалифицировали. Но это была бы очень скучная победа. Я и до этого думал, что если смогу выиграть три раунда, то выиграю бой. Последние десять минут боя в реванше не должны быть такими скучными. Я победил бы этого парня семь, восемь, девять раз из десяти», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN.

Матч-реванш Пётр Ян — Стерлинг состоится в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.

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