Стерлинг: я бы и без дисквалификации победил Петра Яна

«Вероятно, я бы одержал победу над Яном в первом поединке, даже если бы его не дисквалифицировали. Но это была бы очень скучная победа. Я и до этого думал, что если смогу выиграть три раунда, то выиграю бой. Последние десять минут боя в реванше не должны быть такими скучными. Я победил бы этого парня семь, восемь, девять раз из десяти», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN.