Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто “ха-ха”

В субботу в Альметьевске состоялся очередной турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC (EFC). В главном бою вечера тяжеловес Владимир Дайнеко забил экс-бойца UFC Энтони Хэмтилтона, а до этого прошла грэпплинг-схватка между экс-чемпионом АСВ в полулегком весе Юсуфом Раисовым и Мурадом Мачаевым (ничья). После окончания турнира Хабиб ответил на вопросы журналистов.

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16 турниров за год

— Вас будто бы не впечатлил граунд-энд-паунд Дайнеко.

— Нет, впечатлил. Я просто посчитал, что судья передержал — можно было остановить поединок раньше, поскольку было много безответных ударов.

— Дайнеко и Эргашев достойны титульного боя?

— Они должны подраться, потому что Ризван Куниев будет биться на Contender Series. Если выигрывает и зайдет в UFC, то оставит титул. Этот бой [между Дайнеко и Эргашевым] мы хотим сделать в Дубае примерно 11 декабря. Сейчас ведем переговоры — через недели две у нас будет подтверждение [по поводу проведения турнира в Дубае].

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— Это будет совместный турнир с UAE Warriors?

— Нет, этот турнир мы делаем сами. Это будет EFC 44, наверное.

— Понравилась ли схватка Раисова и Мачаева и будут ли еще в EFC подобные схватки?

— Ну, смотря какие имена — в целом было бы интересно. Что касается схватки — по правилам была ничья, но активнее был Юсуф. Конечно, сказалось, что Мурад давно не выступал, ему не хватало соревнований. Раисов более молодой, в нем было больше огня. Я могу ошибаться, но у Мурада вроде фурункул на руке выскочил — хотя не думаю, что это сказалось.

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— Мачаев сегодня, по сути, представлял школу Абдулманапа Нурмагомедова. Не хотелось самому выйти и показать Юсуфу, чья школа сильнее?

— Нет. С соревнованиями я давно закончил, оставьте меня. У нас в зале есть хорошие ребята. Если будут какие-то интересные противостояния, то сделаем. Это [грэпплинг] не всем нравится. Но я считаю, что схватки по грэпплингу вносят определенный колорит. Многое зависит от региона. Думаю, в Альметьевске люди не понимают грэпплинг. А вот в Москве или Дагестане он будет более понятен — там люди разбираются в правилах. Поэтому нужно исходить от локации.

— Есть ли вариант, что Раисов выступит в EFC не по правилам грэпплинга, а по правилам ММА?

— Это нужно обсуждать. Нам интересны такие бойцы, как Эдуард Вартанян, Раисов. Александр Шлеменко — очень был бы нам интересен, поскольку в его весе у нас есть хорошие бойцы: Сантос, Артур Гусейнов, наш чемпион (Фаридун Одилов. — Прим. «СЭ»). Также мы ведем переговоры с американскими бойцами. Думаю, к концу года у нас будут 5−6 таких подписаний. Вот сегодня прошел бой Дайнеко — Хэмилтон, это было интригующее противостояние, был ажиотаж.

Еще стоит отметить, что, как я возглавил лигу, мы провели 12 турниров меньше чем за год (Нурмагомедов приобрел промоушен в ноябре прошлого года. — Прим. «СЭ»). А когда мы проведем турнир в Дубаи 11 декабря, получится, что за год мы сделали 15−16 турниров. Больше турниров проводит только UFC. Я считаю, что это очень большой вклад в развитие спорта и в бойцов, которым предоставляется площадка, чтобы они выступали и становились лучше. Еще мы хотим дать приз лучшему бойцу лиги по итогам 2021 года. Посмотрим, кто это будет — мне самому очень интересно. Наградим денежным призом и каким-нибудь сувениром.

«Нападение фаната»

— Насчет предыдущего турнира в Нижнем Новгороде. Завирусилось видео «На Хабиба напал фанат». На вас правда напали или просто сфоткаться хотели?

— Он сфоткаться хотел — споткнулся (смеется).

— Сфоткался?

— Да, сфоткались. Его походу не пускали. Он увидел, что я ухожу, и решил сфоткаться. Мне сказали, что он споткнулся. Я сам не видел — был спиной к нему.

— Еще такой момент: вы там почему-то хромали.

— В тот день я утром боролся с Зубайрой Тухуговым и повредил ногу. Такие моменты бывают — все нормально.

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Шлеменко

— Переговоры со Шлеменко уже начались?

— Я уже назвал тех, кто интересен, и наши ребята с ним на связи. Но я же тоже с ним на связи. Но, думаю, что это неправильно [самому вести переговоры со Шлеменко]. Должна быть какая-то профессиональная дистанция. Лично мне хотелось бы увидеть бой Шлеменко — Гусейнов. Мы планируем провести большой турнир в ноябре в Москве — скоро будет анонс.

Они стилистически оба интересные, оба очень опытные, их знают. Это будет противостояние кавказской школы и сибирской. Школа против школы — это всегда интересно. Я бы лично с удовольствием посмотрел такой бой.

— Какой бой сделали бы главным для турнира в Дагестане?

— Ну вот — Шлеменко против Гусейнова. Этот бой везде можно провести. Думаю, Шлеменко с удовольствием приедет снова в Дагестан. Он уже разведал обстановку и примерно понял, что где лежит (смеется).

Махачев

— Перед боем Ислама Махачева с Рафаэлем дос Аньосом есть переживания?

— Есть. Потому что Дос Аньос очень опытный, со многими ребятами дрался. Кто был его последним соперником?

— Фелдер.

— Разве с Фелдером дрался? А, да-да. Пять раундов же.

Смотрите, он со мной дрался, с Камару Усманом дрался, Ковингтоном, Фелдером. Потом еще с кучей бойцов… Альваресом. У него очень большой опыт. В таких больших боях опыт — это козырь в кармане. Как я вижу этот бой? Я бы хотел, что бы Ислам в первых раундах его валил, чуть-чуть дал ему этот прессинг бойцовский. Будет шикарно, если Ислам его сможет финишировать в партере. Потому что я не помню, чтобы дос Аньоса кто-то финишировал в партере. Была доминация, но финиша не было. Тот же Ковингтон, тот же Камару, со мной бой. Мы доминировали над ним в партере, но не было финиша. Я думаю, если Ислам дожмет и станет первым, кому это удастся, то это будет очень большая заявка.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTafZTLsEUJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану, Месси, Роналдо, финал ЛЧ в Москве

— Криштиану Роналду вам еще месяц назад сообщил о переходе в «Манчестер Юнайтед». А можете подробнее рассказать об этом диалоге? И не было желания посоветовать ему вернуться в «Реал».

— Как-то личный разговор раскрывать тоже не хочется. Он говорил, что ему скучно в Италии, что он хотел бы перейти в Англию. Ну, реально, для меня тоже, когда я смотрю итальянские матчи, ну… я не такой фан. Вот английские матчи я могу и не переключать. Там любая команда может дать зрелище.

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— Вы же считаете, что Роналду круче Месси?

— Да, я так считаю.

— А почему?

— Месси тоже очень хорошо играет — он один из лучших за всю историю. Мне кажется, что по игре они примерно равны. Но вот харизмы у Криштиану больше.

— А Криштиану или Зубастик?

— (Смеется) Мое детство — это Зубастик. Давайте обоих выберем. Я всю жизнь смотрел Зубастика, когда он играл в 1998-м, 2000-м, 2003-м. Даже когда мне 6−7 лет было. У него пика особого не было из-за постоянных травм. Может, с 1996-го до 2005-й. В 2005-м он уже закончился. Считай, что он играл где-то 8−9 лет. Это было очень интересно, но Криштиану уже 17 лет на вершине. Еще в 2004 году он играл в финале Евро, был там одним из лучших. Сейчас 2021-й, а он до сих пор забивает. Такого феномена еще не было в футболе. А Месси когда начал? В 2005—2006? Даже позже.

— В 2007-м он забил тот самый гол «Хетафе» — в стиле Марадоны, когда обвел пятерых.

— Но в 2007-м он же не выиграл [Лигу чемпионов]. В 2007-м «Милан» выиграл. А в 2005-м кто выиграл?

— «Ливерпуль».

— А в 2006-м?

— «Барселона».

— Ну, Месси же там ни при чем был?

— Совершенно ни при чем был. Там был другой человек [Роналдиньо].

— В 2009-м же Барселона выиграла.

— Да, в Риме.

— Вот я и считаю, что Месси на пике где-то 12 лет, а Криштиану 17 — разные уровни. По-разному можно судить. Есть люди, которые сравнивают Месси и Роналду, «Реал» и «Барсу», «Мерседес» и BMV. Мое личное мнение — Криштиану круче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTNwIEFsZwW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTNwIEFsZwW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTNwIEFsZwW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы называли самым сумасшедшим матчем в истории футбола четвертьфинал «Манчестер» — «Реал» 4:3?

— Да.

— Какие матчи включили бы в топ-3?

— «Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Еще для меня по накалу очень интересным и интригуюшим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил.

— Вы за кого болели?

— За Францию.

— Почему?

— Думаю, что из-за Зидана. Больше он нравился. И вообще в сборной Франции было больше игроков, которым я симпатизировал. Ну и потом — этот инцидент [Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци].

— Бывало такое, что на следующий день после поражения любимой команды вообще ничего делать не могли, были убиты этой неудачей?

— Такого, наверно, не было. Но было обидно, когда на матч не попал (смеется).

— «Анжи»?

— Нет.

— А кто играл?

— 2008 год. Я по любителям на соревнования прилетел в Москву, и там проходил финал Лиги чемпионов «Манчестер» — «Челси». У нас перед матчами «Анжи» можно было через перекупщиков билеты купить. Там [перед финалом Лиги чемпионов] я хотел сделать так же, но цены космические были. На тот момент для меня это было вообще недосягаемо. А на матч «Анжи» можно еще было по-братски зайти (смеется) — запускали. Были у меня тоже такие выходы. Помню 1999-й год, когда 3−4 кругов делаешь, чтобы зайти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GsNdTv-YPcE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Познер, Дудь, Ургант

— В прошлый раз вы сказали, что не было еще журналиста, который смог бы вас раскрыть. А у вас есть любимый журналист?

— Хорошие вопросы кто задает? Да, есть.

— Кто?

— Познер. Я очень часто смотрю его беседы с серьезными людьми. У него же серьезные люди бывают. В основном, в возрасте — состоявшиеся личности. Вот это мне интересно бывает. Мне интересно его послушать, он старается психологически ломать. И он такой — оснащенный в истории. Интересно было бы с ним [пообщаться].

— А с Дудем?

— С Дудем… Ну у него больше хайпа. Не мой формат. Честно сказать, если их сравнивать, Познер — это другой уровень.

— А предложения были?

— От Познера не было. Но я бы с удовольствием его принял.

— Почему отказали Юрию Дудю в интервью?

— Как такого отказа не было. Просто на тот момент была подготовка, просто не получалось. Кто-то предлагал перед каким-то боем. С Конором, да (бой состоялся в октябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Это я сейчас могу интервью раздавать. А раньше не раздавал, старался эмоционально не распыляться. По-любому эти интервью забирают энергетику. А с Познером я бы с удовольствием записал интервью.

— Иван Ургант вас, наверное, звал?

— А мы не были у него, да? Не были… Вроде бы, не звал. Не знаю. Ургант же не берет интервью как таковое.

— У Петра Яна?