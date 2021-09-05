Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто “ха-ха”
Новое большое интервью с непобежденным бойцом и самым популярным россиянином в Instagram.
Новое большое интервью с непобежденным бойцом и самым популярным россиянином в Instagram.
В субботу в Альметьевске состоялся очередной турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC (EFC). В главном бою вечера тяжеловес Владимир Дайнеко забил
— Вас будто бы не впечатлил
— Нет, впечатлил. Я просто посчитал, что судья передержал — можно было остановить поединок раньше, поскольку было много безответных ударов.
— Дайнеко и Эргашев достойны титульного боя?
— Они должны подраться, потому что Ризван Куниев будет биться на Contender Series. Если выигрывает и зайдет в UFC, то оставит титул. Этот бой [между Дайнеко и Эргашевым] мы хотим сделать в Дубае примерно 11 декабря. Сейчас ведем переговоры — через недели две у нас будет подтверждение [по поводу проведения турнира в Дубае].
— Нет, этот турнир мы делаем сами. Это будет EFC 44, наверное.
— Понравилась ли схватка Раисова и Мачаева и будут ли еще в EFC подобные схватки?
— Ну, смотря какие имена — в целом было бы интересно. Что касается схватки — по правилам была ничья, но активнее был Юсуф. Конечно, сказалось, что Мурад давно не выступал, ему не хватало соревнований. Раисов более молодой, в нем было больше огня. Я могу ошибаться, но у Мурада вроде фурункул на руке выскочил — хотя не думаю, что это сказалось.
— Мачаев сегодня, по сути, представлял школу Абдулманапа Нурмагомедова. Не хотелось самому выйти и показать Юсуфу, чья школа сильнее?
— Нет. С соревнованиями я давно закончил, оставьте меня. У нас в зале есть хорошие ребята. Если будут
— Есть ли вариант, что Раисов выступит в EFC не по правилам грэпплинга, а по правилам ММА?
— Это нужно обсуждать. Нам интересны такие бойцы, как Эдуард Вартанян, Раисов. Александр Шлеменко — очень был бы нам интересен, поскольку в его весе у нас есть хорошие бойцы: Сантос, Артур Гусейнов, наш чемпион (Фаридун Одилов. — Прим. «СЭ»). Также мы ведем переговоры с американскими бойцами. Думаю, к концу года у нас будут 5−6 таких подписаний. Вот сегодня прошел бой Дайнеко — Хэмилтон, это было интригующее противостояние, был ажиотаж.
Еще стоит отметить, что, как я возглавил лигу, мы провели 12 турниров меньше чем за год (Нурмагомедов приобрел промоушен в ноябре прошлого года. — Прим. «СЭ»). А когда мы проведем турнир в Дубаи 11 декабря, получится, что за год мы сделали 15−16 турниров. Больше турниров проводит только UFC. Я считаю, что это очень большой вклад в развитие спорта и в бойцов, которым предоставляется площадка, чтобы они выступали и становились лучше. Еще мы хотим дать приз лучшему бойцу лиги по итогам 2021 года. Посмотрим, кто это будет — мне самому очень интересно. Наградим денежным призом и
— Насчет предыдущего турнира в Нижнем Новгороде. Завирусилось видео «На Хабиба напал фанат». На вас правда напали или просто сфоткаться хотели?
— Он сфоткаться хотел — споткнулся (смеется).
— Сфоткался?
— Да, сфоткались. Его походу не пускали. Он увидел, что я ухожу, и решил сфоткаться. Мне сказали, что он споткнулся. Я сам не видел — был спиной к нему.
— Еще такой момент: вы там
— В тот день я утром боролся с Зубайрой Тухуговым и повредил ногу. Такие моменты бывают — все нормально.
— Переговоры со Шлеменко уже начались?
— Я уже назвал тех, кто интересен, и наши ребята с ним на связи. Но я же тоже с ним на связи. Но, думаю, что это неправильно [самому вести переговоры со Шлеменко]. Должна быть
Они стилистически оба интересные, оба очень опытные, их знают. Это будет противостояние кавказской школы и сибирской. Школа против школы — это всегда интересно. Я бы лично с удовольствием посмотрел такой бой.
— Какой бой сделали бы главным для турнира в Дагестане?
— Ну вот — Шлеменко против Гусейнова. Этот бой везде можно провести. Думаю, Шлеменко с удовольствием приедет снова в Дагестан. Он уже разведал обстановку и примерно понял, что где лежит (смеется).
— Перед боем Ислама Махачева с Рафаэлем дос Аньосом есть переживания?
— Есть. Потому что Дос Аньос очень опытный, со многими ребятами дрался. Кто был его последним соперником?
— Фелдер.
— Разве с Фелдером дрался? А,
Смотрите, он со мной дрался, с Камару Усманом дрался, Ковингтоном, Фелдером. Потом еще с кучей бойцов… Альваресом. У него очень большой опыт. В таких больших боях опыт — это козырь в кармане. Как я вижу этот бой? Я бы хотел, что бы Ислам в первых раундах его валил,
— Криштиану Роналду вам еще месяц назад сообщил о переходе в «Манчестер Юнайтед». А можете подробнее рассказать об этом диалоге? И не было желания посоветовать ему вернуться в «Реал».
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— Вы же считаете, что Роналду круче Месси?
— Да, я так считаю.
— А почему?
— Месси тоже очень хорошо играет — он один из лучших за всю историю. Мне кажется, что по игре они примерно равны. Но вот харизмы у Криштиану больше.
— А Криштиану или Зубастик?
— (Смеется) Мое детство — это Зубастик. Давайте обоих выберем. Я всю жизнь смотрел Зубастика, когда он играл в 1998-м, 2000-м, 2003-м. Даже когда мне 6−7 лет было. У него пика особого не было
— В 2007-м он забил тот самый гол «Хетафе» — в стиле Марадоны, когда обвел пятерых.
— Но в 2007-м он же не выиграл [Лигу чемпионов]. В 2007-м «Милан» выиграл. А в 2005-м кто выиграл?
— «Ливерпуль».
— А в 2006-м?
— «Барселона».
— Ну, Месси же там ни при чем был?
— Совершенно ни при чем был. Там был другой человек [Роналдиньо].
— В 2009-м же Барселона выиграла.
— Да, в Риме.
— Вот я и считаю, что Месси на пике
— Вы называли самым сумасшедшим матчем в истории футбола четвертьфинал «Манчестер» — «Реал» 4:3?
— Да.
— Какие матчи включили бы в топ-3?
— «Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Еще для меня по накалу очень интересным и интригуюшим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил.
— Вы за кого болели?
— За Францию.
— Почему?
— Думаю, что
— Бывало такое, что на следующий день после поражения любимой команды вообще ничего делать не могли, были убиты этой неудачей?
— Такого, наверно, не было. Но было обидно, когда на матч не попал (смеется).
— «Анжи»?
— Нет.
— А кто играл?
— 2008 год. Я по любителям на соревнования прилетел в Москву, и там проходил финал Лиги чемпионов «Манчестер» — «Челси». У нас перед матчами «Анжи» можно было через перекупщиков билеты купить. Там [перед финалом Лиги чемпионов] я хотел сделать так же, но цены космические были. На тот момент для меня это было вообще недосягаемо. А на матч «Анжи» можно еще было
— В прошлый раз вы сказали, что не было еще журналиста, который смог бы вас раскрыть. А у вас есть любимый журналист?
— Хорошие вопросы кто задает? Да, есть.
— Кто?
— Познер. Я очень часто смотрю его беседы с серьезными людьми. У него же серьезные люди бывают. В основном, в возрасте — состоявшиеся личности. Вот это мне интересно бывает. Мне интересно его послушать, он старается психологически ломать. И он такой — оснащенный в истории. Интересно было бы с ним [пообщаться].
— А с Дудем?
— С Дудем… Ну у него больше хайпа. Не мой формат. Честно сказать, если их сравнивать, Познер — это другой уровень.
— А предложения были?
— От Познера не было. Но я бы с удовольствием его принял.
— Почему отказали Юрию Дудю в интервью?
— Как такого отказа не было. Просто на тот момент была подготовка, просто не получалось.
— Иван Ургант вас, наверное, звал?
— А мы не были у него, да? Не были… Вроде бы, не звал. Не знаю. Ургант же не берет интервью как таковое.
— У Петра Яна?
— А, шоу. Я считаю, что это не интервью. Это просто