Хабиб заявил, что если бы не рефери, Макгрегор бы погиб

Россиянин победил ирландца в октябре 2018 года, применив болевой прием в четвертом раунде. Нурмагомедов заявил, что, если бы судья боя Херб Дин не вмешался, Макгрегор лишился бы жизни.

«Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал iAmTheBay.