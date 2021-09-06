Хабиб заявил, что если бы не рефери, Макгрегор бы погиб
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил
Россиянин победил ирландца в октябре 2018 года, применив болевой прием в четвертом раунде. Нурмагомедов заявил, что, если бы судья боя Херб Дин не вмешался, Макгрегор лишился бы жизни.
«Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — приводит слова Нурмагомедова
В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13−0.
В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в