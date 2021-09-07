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12:36 (мск), источник: Sport24

«Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать». Топовая ринг-герл UFC ответила на критику Хабиба

Американская фотомодель, одна из самых известных ринг-герлз UFC Арианни Селесте отреагировала на слова россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее экс-чемпион UFC раскритиковал роль ринг-герлз в смешанных единоборствах.

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"В течение 15 лет мы были больше, чем просто ринг-герлз, — мы посвятили время продвижению UFC и показывали любовь нашим фанатам, путешествуя по миру и выступая лично. И хотя сейчас мир совсем другой, я все еще чувствую эту энергию и любовь каждый раз, когда у нас есть шоу с аудиторией.

Мне потребовалось 15 лет упорного труда, самоотверженности и времени. Ты можешь называть нас бесполезными, но таких людей, как я, которые работали так усердно, эти слова совсем не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать.

И последнее, но не менее важное: скажи, неужели вам с журналистами больше не о чем поговорить, кроме как о ринг-герлз? Должно быть что-то получше, о чем можно спросить", — написала девушка в инстаграме.

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