«Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать». Топовая ринг-герл UFC ответила на критику Хабиба
Американская фотомодель, одна из самых известных
Американская фотомодель, одна из самых известных
"В течение 15 лет мы были больше, чем просто
Мне потребовалось 15 лет упорного труда, самоотверженности и времени. Ты можешь называть нас бесполезными, но таких людей, как я, которые работали так усердно, эти слова совсем не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать.
И последнее, но не менее важное: скажи, неужели вам с журналистами больше не о чем поговорить, кроме как о