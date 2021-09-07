«Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать». Топовая ринг-герл UFC ответила на критику Хабиба

"В течение 15 лет мы были больше, чем просто ринг-герлз, — мы посвятили время продвижению UFC и показывали любовь нашим фанатам, путешествуя по миру и выступая лично. И хотя сейчас мир совсем другой, я все еще чувствую эту энергию и любовь каждый раз, когда у нас есть шоу с аудиторией.



Мне потребовалось 15 лет упорного труда, самоотверженности и времени. Ты можешь называть нас бесполезными, но таких людей, как я, которые работали так усердно, эти слова совсем не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать.