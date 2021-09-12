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10Первая победа Карпина во главе сборной
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10:22 (мск), источник: Матч ТВ

Боец-трансгендер одержала первую победу в ММА. Ранее она была спецназовцем

Боец-трансгендер Алана Маклафлин одержала победу над Селин Провост на турнире Combate Global в Майами (США).

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Источник: Instagram Аланы Маклафлин

Во втором раунде Маклафлин успешно провела удушающий прием на Провост.

Отметим, что это второй случай в истории смешанных единоборств, когда на бой вышел трансгендер.

Первым таким случаем стала Фэллон Фокс, дебютировавшая в мае 2012 года в промоушене King of the Cage.

38-летняя Маклафлин ранее являлась спецназовцем армии США.

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