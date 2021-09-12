Боец-трансгендер одержала первую победу в ММА. Ранее она была спецназовцем
Боец-трансгендер Алана Маклафлин одержала победу над Селин Провост на турнире Combate Global в Майами (США).
Боец-трансгендер Алана Маклафлин одержала победу над Селин Провост на турнире Combate Global в Майами (США).
Во втором раунде Маклафлин успешно провела удушающий прием на Провост.
Отметим, что это второй случай в истории смешанных единоборств, когда на бой вышел трансгендер.
Первым таким случаем стала Фэллон Фокс, дебютировавшая в мае 2012 года в промоушене King of the Cage.
38-летняя Маклафлин ранее являлась спецназовцем армии США.