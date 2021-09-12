Боец-трансгендер из спецназа победила француженку в дебютном поединке ММА

На прошедших в Токио Олимпийских играх участвовала новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже десяти наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев. Хаббард не сумела завоевать медалей на Олимпиаде и объявила об уходе из спорта.