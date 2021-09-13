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11:55 (мск), источник: Sports.Ru

Конор подрался с рэпером на церемонии вручения премии MTV

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником потасовки на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которое состоялось в Бруклине.

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Источник: AP 2021

Ирландец подошел к популярному американскому рэперу Колсону Бэйкеру, известному как Machine Gun Kelly или MGK, чтобы сделать совместное фото. Получив отказ, Макгрегор и Бэйкер устроили потасовку.

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Рэпер оттолкнул бойца, который уронил трость и разлил напиток. Охрана попыталась устранить конфликт, но Конор нанес удар одному из представителей службы безопасности.

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«Ничего не случилось. Я понятия не имею, сам только подошел. Я даже не знаю этого парня, это просто слухи. Со мной ничего не произошло, я дерусь только с настоящими бойцами, с людьми, которые умеют драться. Я не дерусь с маленькими белыми рэперами Ванилла Айс. Я ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он пришел с Меган Фокс», — сказал Макгрегор журналистам.

Церемония MTV состоялась на арене «Барклайс-Центр». Три года назад на ее парковке Конор напал на автобус с бойцами UFC, в том числе и на Хабиба Нурмагомедова.

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