Конор подрался с рэпером на церемонии вручения премии MTV

«Ничего не случилось. Я понятия не имею, сам только подошел. Я даже не знаю этого парня, это просто слухи. Со мной ничего не произошло, я дерусь только с настоящими бойцами, с людьми, которые умеют драться. Я не дерусь с маленькими белыми рэперами Ванилла Айс. Я ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он пришел с Меган Фокс», — сказал Макгрегор журналистам.