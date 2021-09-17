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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский: сегодня Тарасов может и победить Емельяненко

Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова.

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"Мне бой Емельяненко и Тарасова неинтересен. Не вижу в нём никакой интриги и подоплёки как с медийной стороны, так и со спортивной. Если бы Саша подрался с Джиганом, то это было бы ещё хоть как-то интересно. Джиган — медийный парень, занимался единоборствами, а Тарасов не является ни выдающимся спортсменом, ни блогером. Глупо вообще что-то устраивать.

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Сейчас у Александра такое состояние здоровья, что ему лучше вообще не драться. Если бы Емельяненко был в кондициях хотя бы двухгодичной давности, то даже и смысла не было бы в этом бою. Сегодня Тарасов может и победить Александра. Хоть Тарасов и не боец, но сейчас Сашу может тронуть любой прохожий, и тот свалится.

Одно дело, когда человек физически готов к соревнованиям, поединку, а другое — когда он по факту нездоров. Посмотрите на его внешний вид: видно, что он ещё не отошёл от всего, что с ним происходило. В этой ситуации мне Сашу даже немного жаль. Финансы, менеджеры, которые им занимаются, вскружили ему голову. На мой взгляд, Емельяненко надо сначала нормально восстановиться для жизни, чтобы нормально существовать, передвигаться, а потом уже говорить о каких-то поединках«, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Валентиной Сивкович.

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