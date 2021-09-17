А. Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг

А. Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером и бойцом Артемом Тарасовым.