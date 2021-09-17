А. Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг
В Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером и бойцом Артемом Тарасовым.
В Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером и бойцом Артемом Тарасовым.
По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 килограммов —124 против 86.
Бой пройдет по правилам кулачных боев 18 сентября.
Емельяненко 28 поединков выиграл, 8 проиграл и 1 завершил вничью. На счету Тарасова 6 побед и 2 поражения.