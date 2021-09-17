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21:17 (мск), источник: Sport24

А. Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером и бойцом Артемом Тарасовым.

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Источник: Instagram Александра Емельяненко

По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 килограммов —124 против 86.

Бой пройдет по правилам кулачных боев 18 сентября.

Емельяненко 28 поединков выиграл, 8 проиграл и 1 завершил вничью. На счету Тарасова 6 побед и 2 поражения.

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