Александр Емельяненко: Буду бить Тарасова аккуратно, но сильно, пока не упадет

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Бой по правилам кулачных боёв состоится 18 сентября в Москве.

«Завтра в 10 вечера у меня будет бой. Буду бить Тарасова. Аккуратно, но сильно. Буду бить Тарасова, пока он не упадёт», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфире в «Инстаграме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.