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14:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Царукян победил нокаутом Гиагоса на турнире UFC Vegas 37

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян победил досрочно Кристоса Гиагоса из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 37, проходившем в Лас-Вегасе.

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Источник: AFP 2021

Уже на третьей минуте первого раунда Царукян провел американцу точный левый боковой удар, чем потряс оппонента и отправил его на пол октагона, где произвел добивание американца ударами рук. В результате рефери присудил Гиагосу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 17-й (11 — досрочно) в активе 24-летнего Армана Царукяна при двух поражениях. Для 31-летнего Кристоса Гиагоса это поражение стало девятым при 19 (11 — досрочно) победах.

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