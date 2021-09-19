В ММА грядет революция: появятся новые лиги по «футбольной модели». Они могут потеснить UFC

Кто это придумал

Пару дней назад известный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил в Twitter, что скоро появится новая лига, которая «встряхнет всю индустрию ММА». Затем портал MMA Fighting (Хельвани сейчас работает на него) анонсировал создание лиги World Fight League (WFL), а в нашу редакцию пришел пресс-релиз, в котором говорится, что в 2023 году промоушен Brave Combat Federation запустит Brave National League (BNL).

Лиги разные, но модели организаций очень похожи. Тут три варианта развития: или начнется неразбериха, из-за чего лиги потопят друг друга, или будет жесткая конкуренция, благодаря которой и WFL, и BNL добьются значительного прогресса, или же обе лиги будут работать в вялотекущем режиме и так и не сумеют пошатнуть нынешний баланс сил в ММА. Владельцы WFL пока неизвестны, а вот BNL — это бахрейнская история: промоушеном Brave CF управляют шейх Халид бин Хамад аль-Халифа, а также бизнесмен Мохаммед Шахин.

В передаче MMA Hour Хельвани рассказал, что WFL работает с 2020 года, а как юрлицо была создана в минувшем мае. «Группа состоит из нескольких бывших/нынешних профессиональных спортсменов из мира НФЛ, НБА и ММА, в том числе нескольких чемпионов мира по ММА, пяти бывших уважаемых промоутеров ММА, бывших руководителей ММА, актеров и музыкантов», — сказал Хельвани.

WFL и BNL заявляют о наличии групп крупных инвесторов, которые будут вкладывать деньги не в какой-либо промоушен, ивент или поединок, а во всю индустрию.

Бизнес-модель станет одной из самых больших возможностей для инвестиций в спорт. Это создаст новое экономическое движение в странах, которые вводят BNL. Это будет регулироваться национальной комиссией, которой будет руководить международный регулирующий орган. Полная глобальная экосистема для ММА. Фейт Пирсон директор Brave CF

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT96KRzrERP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daniel Novillo (@mmafanecuador)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Структура

В чем заключается революция? В первую очередь в структуре проведения турниров. Есть главная организация — то ли WFL, то ли BNL. Это как ФИФА в футболе. Есть континентальные конференции — если продолжать проводить аналогии с футболом, то это как УЕФА, КОНМЕБОЛ и т. д. Есть так называемые «команды» — как клубы или национальные сборные в футболе.

По словам Хальвани, WFL планирует создать четыре конференции — Северная и Южная Америка, Европа, Африка и Азия, Океания. Каждая конференция будет состоять не менее чем из восьми команд. Каждая команда должна набрать 24 спортсмена — по три в каждой весовой категории. В настоящее время WFL ориентирована прежде всего на запуск в Северной Америке. У лиги есть шесть утвержденных владельцев франшиз (четыре в США и два в Канаде). Конференция может стартовать, когда будет собрано восемь команд.

В пресс-релизе BNL отмечается, что в лиге будет иметь значение только спортивный талант, а не конфликты и треш-ток: «Мы представим систему, которая позволит бойцам со всего мира стать лучшими в мире, независимо от цвета кожи, вероисповедания, пола или конкурентоспособности. Только талант будет иметь значение. Если у нас будет Лионель Месси в ММА, который не говорит по-английски, и мы не слушаем его интервью, но по-прежнему считаем его одним из лучших в мире… В тот день, когда у нас будет система, которая сможет этого достичь, тогда мы поймем, что у нас есть спортивная структура для ММА».

Зарплаты

Как утверждает Хельвани, конкурентное преимущество WFL (логично предположить, что и BNL тоже) перед UFC — хорошие финансовые условия для бойцов. Допустим, в 2019 году бойцам досталось лишь 16% от доходов в UFC. В WFL же эта цифра может достигнуть 50%.

Теперь — подробнее о проблеме.

«Я слышал о том, что Дана дает официантке 10 000 долларов на чаевые, и это была моя зарплата как бойца, — цитирует New York Post бывшего бойца UFC Кайла Кингсбери. — Я жил в гараже моей мамы, и у меня были две работы, когда я сражался в UFC. Я был личным тренером, вышибалой, а еще барменом в стриптиз-клубе».

«Мы так и умрем в этой чертовой клетке, — говорит экс-боец UFC Нейт Куорри. — Первый бой в UFC я закончил со сломанной глазницей и чеком на 10 тысяч долларов. Затем я подвергся жесткому налогообложению, заплатил менеджеру, заплатил за два авиабилета до Аризоны, заплатил за еду и тренировочный лагерь. Мы работаем за бесплатно и заслуживаем большего».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLwHU5OIGfE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLwHU5OIGfE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLwHU5OIGfE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ЦЕЛЬ 6К (@fighstdag)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если 10 лет назад низкие доходы бойцов UFC можно было оправдать относительно невысоким спросом на ММА, то сейчас ситуация совсем другая — уже 20 турниров UFC продали более миллиона платных трансляций (13 из них — после 2010 года). Конечно, с приходом Конора Макгрегора все стало меняться — однако далеко не для всех. Конор показал, что семизначные гонорары приходят, когда боец показывает яркие перформансы не только в октагоне, но и за его пределами. То есть сколько бы ты ни побеждал, пока не научишься говорить — не жди крупного заработка. Хотя и треш-ток далеко не всегда помогает. Например, у такой легенды ММА, как Тони Фергюсон, гарантированный гонорар составляет 150 тысяч долларов. И это при том, что он а) яркий боец, б) готов ругаться на пресс-конференциях и в соцсетях, в) у него больше 2 миллионов подписчиков в Instagram. Что касается стандартного базового гонорара новичка UFC, то он равен 10 тысячам долларов.

UFC богатеет, а вот финансовое состояние бойцов лиги не растет. В 2019 году лига заработала 900 миллионов долларов, из которых, как уже было сказано, только 16% пошли на выплаты бойцам — это меньше 150 миллионов. Зато инвесторы промоушена — Марк Уолберг, Бен Аффлек, Шарлиз Терон, Серена Уильямс и так далее — получили за 2019-й более 300 миллионов. Понятно, что без инвесторов промоушен с трудом продержится и вряд ли будет развиваться. Но и без бойцов ему будет несладко, не правда ли?

«Почему именно Джейк Пол стал тем, кто подошел к Дане [Уайту] и пролил свет на происходящее — на пропасть в окладах в нашем виде спорта? — сказал MMA Fighting бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюр. — Здорово, что Закон Али (выплаты боксерам с дохода от турниров — до 85% — Прим. “СЭ”) работает в мире бокса, но ничего подобного не происходит в единоборствах в целом. Этому нужно положить конец. Парнем, который мог все изменить, был Конор Макгрегор. Тогда, когда он получил боксерскую лицензию. Но он этого не сделал. Вообще, это очень долгая игра, и переломить ситуацию будет непросто. Нужны коллективные иски. В UFC делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Хотел бы отметить такие организации, как PFL, — они могут помочь делу. Там по достоинству платят бойцам».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPtERcqlYLg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPtERcqlYLg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPtERcqlYLg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Randy Couture (@xcnatch)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Портал Wayofmartialarts.com, провел исследование, которое показывает, насколько беспощадна система UFC для рядовых/начинающих бойцов:

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— средний гонорар бойца UFC за поединок в 2020 году составил 147 965 долларов (в 2019 году — 146 673 долларов);.

— средний годовой доход семьи в США в 2020 году составил около 45 000 долларов — более трети бойцов UFC зарабатывают меньше (если быть точным, 210 бойцов, что составляет 36% ростера).

К слову, на сегодня только у Макгрегора есть контракт с UFC, который обязывает промоушен выплачивать ему примерно 32% с продаж трансляций и билетов, — поэтому он и самый богатый боец ММА (даже без учета боя с Флойдом Мейвезером в 2017-м).

В WFL же готовы делиться с бойцами половиной дохода. «Любой владелец франшизы подписывает соглашение, обеспечивающие соблюдение определенных условий, — рассказал Хельвани в MMA Hour. — В некоторых из этих положений говорится, что он [владелец франшизы] не может получать более 50% доходов. Кроме того, по информации источников, владелец франшизы должен обеспечивать бойцам медицинское страхование, страхование по завершении карьеры и пенсионное обеспечение». Под владельцами франшизы, видимо, подразумеваются команды (те самые — из 24 бойцов). Хельвани подчеркивает: пока еще структура WFL полностью не утверждена — как и модель финансового взаимодействия с бойцами. Но они точно будут обеспечены медицинскими страховками и будут иметь право рекламировать своих спонсоров. Сайт WFL уже создан. Ожидается, что более подробная информация об этой лиге появится в течение недели.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLsEvyXJ4Dc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLsEvyXJ4Dc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLsEvyXJ4Dc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Higher Level MMA (@higher_level_mma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.