Шевченко провела спарринг с действующим чемпионом UFC

33-летняя спортсменка, удерживающая пояс чемпионки в наилегчайшем дивизионе UFC, обменялась ударами с Морено. Оба бойца носили защитные шлемы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vtV9SWImSaI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шевченко предстоит вновь защищать свой титул. Очередной соперницей киргизской спортсменки станет американка Лорен Мерфи. Бой пройдет в рамках ивента UFC 266 и состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

В апреле 2021-го Шевченко одержала досрочную победу над бразильянкой Джессикой Андраде. Таким образом, она в пятый раз защитила пояс чемпионки UFC.