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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Шевченко провела спарринг с действующим чемпионом UFC

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко потренировалась с действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендоном Морено.

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Источник: РИА "Новости"

33-летняя спортсменка, удерживающая пояс чемпионки в наилегчайшем дивизионе UFC, обменялась ударами с Морено. Оба бойца носили защитные шлемы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шевченко предстоит вновь защищать свой титул. Очередной соперницей киргизской спортсменки станет американка Лорен Мерфи. Бой пройдет в рамках ивента UFC 266 и состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

В апреле 2021-го Шевченко одержала досрочную победу над бразильянкой Джессикой Андраде. Таким образом, она в пятый раз защитила пояс чемпионки UFC.

Всего на счету Шевченко 21 победа при трех поражениях в смешанных единоборствах.

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