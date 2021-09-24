Менеджер Александра Емельяненко рассказал об алкогольном срыве бойца

Он уточнил, что это случилось в последние два месяца. «Не буду говорить, как и когда конкретно. Но по итогу мы имеем то, что имеем: я поверил в Александра, а что важнее — он сам поверил в себя», — сказал Бостанов.

Менеджер Емельяненко подтвердил, что у спортсмена ранее были проблемы с алкоголем. По его словам, боец находился в запое на протяжении года. Несмотря на то, что спортсмен иногда прекращал употреблять, затем он все равно возвращался к спиртному. «Приехал к Саше, увидел, что происходит, и немного ужаснулся. Забрали его, немного подлечили. Если говорить адекватно, то, конечно, такое состояние на протяжении года сказалось бы на здоровье любого человека и последствия видны до сих пор», — добавил Бостанов.

20 сентября Емельяненко заявил, что ему надоело вести разгульный образ жизни, он устал отдыхать и хочет проводить больше боев.