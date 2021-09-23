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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федор Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру воронежского вуза

ВОРОНЕЖ, 23 сен — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению «Садоводство», говорится в приказе врио ректора вуза.

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Источник: РИА "Новости"
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Емельяненко подал документы в магистратуру «Садоводство» на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии. Наряду с другими поступающими, ему пришлось сдавать экзамены, согласно документам вуза, по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство».

«Зачислить на бюджетной основе с 1 октября 2021 года в число обучающихся первого курса заочной формы обучения абитуриентов, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр и прошедших по конкурсу по следующим направлениям подготовки магистратуры… Садоводство (срок обучения 2 года 6 месяцев)… Емельяненко Федор Владимирович», — говорится в сообщении.

В документах вуза указано, что Емельяненко набрал по итогам экзаменов 9 баллов из 10 возможных.

Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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