Федор Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру воронежского вуза

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Емельяненко подал документы в магистратуру «Садоводство» на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии. Наряду с другими поступающими, ему пришлось сдавать экзамены, согласно документам вуза, по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство».

«Зачислить на бюджетной основе с 1 октября 2021 года в число обучающихся первого курса заочной формы обучения абитуриентов, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр и прошедших по конкурсу по следующим направлениям подготовки магистратуры… Садоводство (срок обучения 2 года 6 месяцев)… Емельяненко Федор Владимирович», — говорится в сообщении.

В документах вуза указано, что Емельяненко набрал по итогам экзаменов 9 баллов из 10 возможных.