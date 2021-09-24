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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренера Макгрегора взяли на удушающий во время задержания

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис был арестован в одном из баров Нью-Джерси. В Twitter появилось видео задержания спортсмена.

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Дэнис, который помимо MMA известен как участник международных соревнований по джиу-джитсу, обвиняется в хулиганстве. В ролике можно увидеть, как представитель охраны или правоохранительных органов сумел справиться с титулованным борцом, применив удушающий прием.

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По данным Bloody Elbow, Дэнис предстанет перед судом 19 октября. Он стал известен после участия в драке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Конфликт разгорелся сразу после поражения Макгрегора от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Последний выскочил из октагона и набросился на Дэниса, который в преддверии поединка неоднократно оскорблял россиянина.

Дэнис выступает в Bellator. На его счету две победы и ни одного поражения. Он неоднократно становился призером международных соревнований по бразильскому джиу-джитсу.

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