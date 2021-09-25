Лучшего бойца UFC Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии

По информации источника, 34-летний спортсмен подозревается в домашнем насилии. Сейчас американец находится за решеткой. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В четверг, 23 сентября, в одном из баров Нью-Джерси был арестован американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис. Его обвиняют в хулиганстве.

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