«Зачем своих бить? Бить надо врагов. Саша — враг». Дацик разнес британца, а теперь хочет размазать Емельяненко

Вячеслав Дацик провел уже четвертый бой в этом году: в феврале он нокаутировал Тайсона Дижона, в июне победил Дижона по очкам в реванше, в августе снова выиграл решением судей — у Данияла «Т-34» Эльбаева, заметной личности в поп-ММА. Причем Слава в поединке с Эльбаевым считался андердогом, но в итоге забрал все три раунда, показав очень агрессивный бокс. Да, все три боя Дацика были по правилам бокса — Рыжий Тарзан на контракте с Федерацией бокса России.

В Top Dog же Дацик бился по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА. Соперника ему дали плохо известного для российской публики, но очень опасного — темнокожего британца Рэнди Рэндайна по прозвищу Кофи Кинг.

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Турнир прошел в Москве, в колоритном дворце спорта «Крылья Советов», что на Ленинградском проспекте. Промоушен Top Dog обжился там уже довольно давно. Атмосфера на турнирах особая — бьются в круге, обложенном сеном, за сеном — толпа людей, командует процессом Данила Алеев, он же — Регбист. «Только!» — кричит Алеев в микрофон. «Топ Дог!!!» — отвечают ему хором зрители. Создается антураж, будто Top Dog — это не просто лига кулачных боев, а какой-то культ. Тем интереснее.

Трэшток, драки за пределами круга в Top Dog не приветствуются. Пресс-конференций, где в поп-ММА промоушенах обычно и разжигаются скандалы, там теперь нет. Top Dog — противоположность своему конкуренту Hardcore FC. А конкуренция между лигами жесткая. Hardcore за день записывает по несколько выпусков, а потом поочередно публикует их на Youtube. Top Dog же в последнее время начал транслировать свои турниры в прямом эфире — и в пятницу дебютировал на федеральном телевидении — на РЕН ТВ. Было показано четыре боя мейн-карда во главе с поединком между Дациком и Рэндайном.

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Рыжий Тарзан только-только начал тренировочный процесс после боя с Эльбаевым — до этого был занят семейными делами (его супруга Виктория родила дочь). В августе Слава весил 120 кг, а перед боем с Рэндайном показал 130 кг. Британец же выиграл 5 кулачных боев из 5, выглядит он довольно атлетично. Однако профессиональным бойцом его сложно назвать. Если погуглить, то можно найти его профиль на сайте vouchedfor.co.uk, где указано, что он — финансовый советник. Впрочем, в Instagram Кофи Кинга все фото посвящены спорту.

Дацик вышел в зал в образе средневекового война. Бой начал очень храбро, тут же ринувшись в атаку. Рэндайн был ошеломлен натиском. Рыжий Тарзан — вроде как, растренированный — включил свои «колхозки» (так он называет размашистые удары) на полную. Все кончилось тем, что британец присел — чтобы рефери прервал эту адскую атаку Вячеслава. Бой продолжился, Дацик прощупал соперника джебом, затем всадил тому в челюсть мощнейший правый прямой, а потом бросился добивать. Рефери снова прервал бой, а через пару секунд угловые Рэндайна бросили в круг полотенце. Брутальная победа Дацика!

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***

— Были слухи, что Дацик растренированный, в очень плохой форме, что у него будут проблемы в этом бою. Они правдивы? — вопрос Дацику после боя.

— Я после боя с Т-34 две недели отдыхал. Мне еще любимая дала волю, я покушал и набрал вес. Ну сейчас я уже не 118−120 кг, а 130. Уехал в Турцию отдыхать — спарринговаться не скем было. Две недели походил в качалку, набрал банки, а дыхание и скорость упали — просто мышцы забил. За две недели до боя я в Нижнем Новгороде раскидывал руки, чтобы появилась скорость, а также восстанавливал дыхалку и делал различные упражнения на резине. Каждый день бегали по Щелковскому парку по 3−6 километров.

— Вышли на бой злым?

— Да они заколебали меня, блин! Пилят и пилят меня… Говорят, что он [Рэндайн] в Англии всех нокаутировал — не пропусти, на колган не принимай, не надо удары ловить — а ведь это моя любимая тема. Он там якобы супернокаутер. Шугали, шугали меня — заколебали, короче. А по итогу у него кулачки из мякиша сделаны. А вот у нас такие мякиши, что убить можно. А этот такой — мягенький.

— Владимир Хрюнов сказал, что вы с ним забиваете стрелку Александру Емельяненко. Насколько это правда, и насколько Хрюнов вообще представляет ваши интересы?

— Да вопрос не во Владимире, а в Саше. Готов он или нет. Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Он уже приезжал в федерацию, но Саша как всегда — медкомиссию не прошел, контракт не подписал. Просто поговорили, обсудили, его менеджер дал согласие. Но пока Саша набирает форму, готовится, а когда будет готов, выйдет против меня. Я думаю, Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко. — Прим. «СЭ») понимает, что он не в той кондиции, чтобы выпускать его против меня. Может, в этом году, или в начале следующего состоится наш поединок.

— Вы сказали, что он не прошел медкомиссию — что это значит?

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— Еще до его боя против Артема Тарасова велись переговоры. Саша должен был приехать на медкомиссию в Федерацию бокса, но он ничего не прошел и на подписание контракта не приехал. Пока только провел бой с Тарасовым — у него там еще каких-то 3−4 легких боя, на которые он подписал контракты. От меня он пока бегает — гасится. Ну пускай приходит в форму, потому что с перепоя тяжело выходить драться, хотя он восстанавливается быстро. Посмотрим, думаю, будет хороший бой.

— А вам кажется, что он пока не готов к бою с вами?

— Я думаю, в его сегодняшней форме наш бой закончился бы в первом раунде.

— В каких перчатках подрались бы с Емельяненко?

— Да вообще без разницы — хоть по бирманским правилам — только с Сашей так и можно. Бинты, клей, морская галька и вперед. А еще круг из горящих кольев, как в древности. Это хорошее урегулирование нашего спора/конфликта, который длится уже с 2009 года.

— А вы видели видео, которое выставил Азамат? Где Александра приводят в чувство, где он еле поднимается с кровати.

— Не, я не видел. Я как бы слышал, что у Саши все очень плохо. Видел пару интервью, где он с перепоя был. Ну понятное дело: бухло — это зло и до добра не доводит.

— Александра можно похвалить за то, что он после такого состояния смог выйти в клетку и провести бой?

— Не, ну молодец. Он взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться и набирать форму — молодец. Я бы на его месте сжег бы все алкогольные заводы, чтобы опять не вернуться в это пекло. Все-таки лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником.

— Нынешний Вячеслав Дацик сильнее того, который был в начале 2000-х?

— Ну я просидел 13 лет в тюрьме — это моральная закалка. В молодости здоровье было — керосином дышал, сейчас это восстанавливать надо. Тогда мог сутками бегать и тренироваться. Или неделю не спать, а потом выйти на бой с температурой 39, провести восьмерку за вечер (имеется в виду турнир—восьмерка — ¼ финала, ½ финала и финал. — Прим. «СЭ»). Сейчас это проблематично. Хотя сейчас тоже выходил на бой с температурой 37 с копейками — по барабану.

— Это пока что ваш самый успешный год во всей карьере — четыре победы и ноль поражений. У вас вообще никогда такого не было.

— Да ну, мы раньше проводили турниры-восьмерки: пятница, суббота, воскресенье в «Тундре» (бокс-бар в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), и раз в месяц бои были в «Конти» (казино в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ») — вот это были бои. А это — ну так… Просто раньше камер не было.

— Перед вами дрался Павел Шульский. Он интересен вам как соперник?

— Зачем нам со своими биться? Надо бить врагов.

— А Александр Емельяненко, получается…

— Это враг. У нас личные разборки.

— А если не Александр Емельяненко, то кто еще интересен в качестве соперника?

— Да без разницы. Кого дадут, того и буду бить. Это не ко мне вопрос. Вот мой менеджер (кивает в сторону жены. — Прим. «СЭ»), у него и спрашивайте.

— А когда хотелось бы провести следующий бой?

— Хоть сейчас!

— Вот вы говорили, что ваш конфликт с Александром начался уже больше 10 лет назад. Свое знаменитое послание ему вы записали в 2010-м. А сейчас, когда пересматриваете то видео, не кажется ли, что тогда немножко пережестили? Или, наоборот, нравится то видео?

— Я все правильно сказал. А в чем я не прав? Спросите у людей, вам все ответят. А звезды тучками забивать — это вообще не красиво. Захар, Захар, иди сюда! (Дацик кричит мужчине, стоящему неподалеку) Пожалуйста, братан! Ответь про Сашу — что делают с людьми, которые звезды тучками забивают! На камеру скажи! (Мужчина говорить на камеру отказывается) Ну все, сарынь на кичку!

***

После интервью Дацик быстро собрался и уже вскоре был на Ленинградском проспекте — в компании друзей он двинулся в сторону стадиона «Динамо». Они шли прогулочным шагом — Слава вез коляску с новорожденной дочкой.