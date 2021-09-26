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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко защитила пояс UFC, эффектно нокаутировав американку. Следующая — Нуньес?

Лорен Мёрфи проиграла нокаутом впервые в карьере — такого шквала ударов не выдержал бы даже мужчина.

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Источник: Reuters

Во втором по значимости бое UFC 266 сенсации не ожидалось. Чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко защищала свой пояс в шестой раз подряд, в чём ей пыталась помешать американка Лорен Мёрфи. Киргизская спортсменка «на бумаге» превосходила свою соперницу по всем показателям и должна была уверенно забирать победу. Но статистические выкладки — это одно, а поединок в октагоне — совсем другое. Поэтому поклонники Пули всё равно немного волновались перед боем.

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Впрочем, с первых же секунд Валентина заставила скептиков немного расслабиться. Действующая чемпионка уверенно захватила центр октагона, донося до претендентки множество точных ударов. Стоит отдать должное и Мёрфи, которая не дрогнула под атаками Шевченко и старалась гнуть свою линию. Но разницу в классе за счёт характера не перекрыть: Пуля выглядела значительно сильнее как в стойке, так и в партере. Чемпионку не волновал даже свист болельщиков, яро поддерживающих свою соотечественницу.

К третьему раунду темп поединка значительно упал, девушки начали значительно дольше готовить удары. Шевченко продолжала владеть инициативой, пробивая в голову соперницы одну комбинацию за другой. Мёрфи отвечала одиночными ударами, редко добиравшимися до цели — от идеи переводить Пулю в партер она отказалась окончательно. Казалось, что поединок неминуемо пройдёт всю дистанцию и Валентина заберёт заслуженную победу по очкам, но чемпионка оказалась другого мнения.

Источник: Reuters
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На 18-й минуте боя у Шевченко прошёл классный удар с правой, после которого американку немного повело. Чемпионка тут же добавила чудовищный по силе хай-кик, следом проведя быструю серию ударов руками. Известная своей крепкой головой Мёрфи держалась изо всех сил, но её сопротивление было всё-таки сломлено в партере — судья остановил беспощадное избиение претендентки. Вдвойне ценная победа для Валентины, учитывая, что Лорен впервые в своей долгой карьере проиграла досрочно.

Шевченко уверенно защитила свой пояс, сделав это в шестой раз кряду, эффектно нокаутировав американку. С каждым боем Валентина бьёт рекорды наилегчайшего женского дивизиона, безоговорочно доминируя в октагоне. Но, как мы знаем, великолепной Пуле хочется гораздо большего. В недавнем интервью киргизская спортсменка заявила, что хочет в третий раз подраться с великой Амандой Нуньес. Шевченко находится в лучшей форме за карьеру — кажется, лучшего момента для попытки сбросить Нуньес с трона не найти. Бразильянке пора начинать беспокоиться.

Александр Фролов

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