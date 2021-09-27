Бывший чемпион UFC снялся с поединка с россиянином Махачевым

Такое решение бразилец объяснил травмой. Махачев усомнился в правдоподобности причины, на что Дос Аньос ответил, что не стал бы подделывать операцию. Он также заявил, что, в отличие от россиянина, «у него нет мужчины, который оплачивает его счета».