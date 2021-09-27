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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC снялся с поединка с россиянином Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэл Дос Аньос снялся с боя против россиянина Ислама Махачева. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

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Источник: AP 2021

Такое решение бразилец объяснил травмой. Махачев усомнился в правдоподобности причины, на что Дос Аньос ответил, что не стал бы подделывать операцию. Он также заявил, что, в отличие от россиянина, «у него нет мужчины, который оплачивает его счета».

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Бывший чемпион UFC в легком весе Дос Аньос должен был подраться с Махачевым 30 октября на турнире в Абу-Даби. Ранее в рамках тех же соревнований сорвался бой другого россиянина. Американец Алджамейн Стерлинг отказался защищать чемпионский пояс в легчайшем весе в бою с Петром Яном. Причины такого решения не раскрывались.

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Махачев — друг бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмены вместе тренировались в American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса. Кроме того, Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера экс-чемпиона.

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