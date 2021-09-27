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19:20 (мск), источник: ТАСС

Боец UFC Стерлинг рассказал о причинах отказа от боя с Яном

ТАСС, 27 сентября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг отказался от реванша за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Петром Яном, так как не хотел усугубить проблемы со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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Об отмене боя стало известно в субботу, поединок должен был пройти 30 октября в Абу-Даби. В воскресенье Ян на своей странице в Instagram назвал Стерлинга трусом и добавил, что готов выступить против любого бойца.

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«Как обычно, мне нравится делиться правдой и быть откровенным со своими фанатами, — написал Стерлинг. — Усталость и спазмы все еще сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после травмы и операции, которую я только что перенес. Я ничего не могу с этим поделать. Изначально я хотел драться в декабре, но планы изменились. К сожалению, мое тело отказывает мне в работе. Я просил Яна подождать с реваншем, чтобы я стал первым бойцом, который ему покажет, кто хозяин в этом весе».

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

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