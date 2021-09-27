Боец UFC Стерлинг рассказал о причинах отказа от боя с Яном

«Как обычно, мне нравится делиться правдой и быть откровенным со своими фанатами, — написал Стерлинг. — Усталость и спазмы все еще сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после травмы и операции, которую я только что перенес. Я ничего не могу с этим поделать. Изначально я хотел драться в декабре, но планы изменились. К сожалению, мое тело отказывает мне в работе. Я просил Яна подождать с реваншем, чтобы я стал первым бойцом, который ему покажет, кто хозяин в этом весе».