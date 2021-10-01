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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец UFC рассказала о тренировках в Чечне

Российская и грузинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Лиана Джоджуа рассказала о подготовке к поединкам в зале клуба «Ахмат» в Чечне. Интервью со спортсменкой опубликовано на Eurosport.

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Источник: Instagram Лианы Джоджуа

Джоджуа призналась, что ей комфортно тренироваться в Чечне с мужчинами-спортсменами. «Молодые поначалу смотрели с удивлением, а взрослые нормально относятся. Когда мы, девчонки, на время уезжаем, нас потом спрашивают, куда мы пропадали. Без нас им в зале скучно», — отметила она. В Ахмате также к боям готовится еще одна девушка-боец Диана Авсарагова.

Спортсменка также отметила, что не встречается с какими-либо проблемами из-за того, что она представляет «Ахмат». «У меня и Авсараговой не было трудностей. На бойцов никакие санкции не распространялись», — заявила Джоджуа.

В октябре 2020-го Джоджуа уступила Миранде Мэверик. Это поражение стало четвертым в карьере грузинки.

Джоджуа известна по выступлениям в Fight Nights. Она становилась чемпионкой промоушена. С сентября 2019-го она выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету Джоджуа восемь побед.

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