Хабиб назвал матч, после которого стал смотреть футбол

«Это мой первый раз на английском стадионе. И, конечно, первый раз на “Олд Траффорд”. Если быть честным, я не могу назвать себя фанатом “Манчестер Юнайтед”. Но я фанат футбола.
Первый матч, который я смотрел в эфире, был Англия — Германия (полуфинал чемпионата Европы 1996. — Прим. «СЭ»). 1996 год. Англия проиграла по пенальти. Потом я стал следить за всеми матчами.
Да, мы поговорили с Погба и Роналду до матча. Погба — чемпион мира. Роналду — легенда, чемпион Европы. Сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов? Была большая честь говорить с ними до матча.
Очень интересно наблюдать за ними, что они думают перед матчем. Я же тоже спортсмен, и у меня были такие чувства. Очень интересно наблюдать, как себя чувствует футболист«, — сказал Хабиб в интервью клубному каналу “МЮ”.