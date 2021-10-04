Хабиб назвал матч, после которого стал смотреть футбол

«Это мой первый раз на английском стадионе. И, конечно, первый раз на “Олд Траффорд”. Если быть честным, я не могу назвать себя фанатом “Манчестер Юнайтед”. Но я фанат футбола.

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Первый матч, который я смотрел в эфире, был Англия — Германия (полуфинал чемпионата Европы 1996. — Прим. «СЭ»). 1996 год. Англия проиграла по пенальти. Потом я стал следить за всеми матчами.

Да, мы поговорили с Погба и Роналду до матча. Погба — чемпион мира. Роналду — легенда, чемпион Европы. Сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов? Была большая честь говорить с ними до матча.