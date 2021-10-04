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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб назвал матч, после которого стал смотреть футбол

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от посещения домашнего стадиона английского клуба «Манчестер Юнайтед». Он побывал на арене «Олд Траффорд» на матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

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«Это мой первый раз на английском стадионе. И, конечно, первый раз на “Олд Траффорд”. Если быть честным, я не могу назвать себя фанатом “Манчестер Юнайтед”. Но я фанат футбола.

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Первый матч, который я смотрел в эфире, был Англия — Германия (полуфинал чемпионата Европы 1996. — Прим. «СЭ»). 1996 год. Англия проиграла по пенальти. Потом я стал следить за всеми матчами.

Да, мы поговорили с Погба и Роналду до матча. Погба — чемпион мира. Роналду — легенда, чемпион Европы. Сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов? Была большая честь говорить с ними до матча.

Очень интересно наблюдать за ними, что они думают перед матчем. Я же тоже спортсмен, и у меня были такие чувства. Очень интересно наблюдать, как себя чувствует футболист«, — сказал Хабиб в интервью клубному каналу “МЮ”.

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