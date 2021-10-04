Хабиб: Меня окружила тысяча пьяных фанатов «Ливерпуля». Но я был готов дать им бой

«Я чувствую давление из-за популярности. Даже когда хожу в “Макдоналдс”, например. Там я иногда прошу друга прикрыть меня, чтобы люди меня не узнали.



Или сегодня, например. Я выхожу с “Энфилда” и попадаю в гущу фанатов “Ливерпуля”, меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент.



Это давление, потому что везде тебя могут узнать», — рассказал боец в интервью Islam Channel.