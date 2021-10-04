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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб: Меня окружила тысяча пьяных фанатов «Ливерпуля». Но я был готов дать им бой

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как он оказался в гуще болельщиков после матча «Ливерпуля» и «Манчестера Сити» (2:2).

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Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Россиянин пошутил, что был готов дать бой поклонникам «Ливерпуля» после своей встречи с Алексом Фергюсоном.

«Я чувствую давление из-за популярности. Даже когда хожу в “Макдоналдс”, например. Там я иногда прошу друга прикрыть меня, чтобы люди меня не узнали.

Или сегодня, например. Я выхожу с “Энфилда” и попадаю в гущу фанатов “Ливерпуля”, меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент.

Это давление, потому что везде тебя могут узнать», — рассказал боец в интервью Islam Channel.

Ливерпуль
2:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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