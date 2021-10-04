Хабиб: Меня окружила тысяча пьяных фанатов «Ливерпуля». Но я был готов дать им бой
Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как он оказался в гуще болельщиков после матча «Ливерпуля» и «Манчестера Сити» (2:2).
Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как он оказался в гуще болельщиков после матча «Ливерпуля» и «Манчестера Сити» (2:2).
Россиянин пошутил, что был готов дать бой поклонникам «Ливерпуля» после своей встречи с Алексом Фергюсоном.
«Я чувствую давление из-за популярности. Даже когда хожу в “Макдоналдс”, например. Там я иногда прошу друга прикрыть меня, чтобы люди меня не узнали.
Или сегодня, например. Я выхожу с “Энфилда” и попадаю в гущу фанатов “Ливерпуля”, меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент.
Это давление, потому что везде тебя могут узнать», — рассказал боец в интервью Islam Channel.