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16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко рассказал о начале конфликта с братом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался об отношениях с братом Александром. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Разлад произошел очень давно. Он уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это время [после 2006 года]», — рассказал боец о начале конфликта. По словам спортсмена, он был единственным, кто мог повлиять на брата и выразить противоположную точку зрения. «Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения», — отметил Емельяненко-старший.

7 сентября Александр Емельяненко рассказал о телефонном звонке брату. По словам спортсмена, у Федора началась истерика, когда он услышал его голос. Александр добавил, что не верит в примирение с родственником, так как обоих устраивает отсутствие общения.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.

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