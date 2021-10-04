Федор Емельяненко рассказал о начале конфликта с братом

«Разлад произошел очень давно. Он уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это время [после 2006 года]», — рассказал боец о начале конфликта. По словам спортсмена, он был единственным, кто мог повлиять на брата и выразить противоположную точку зрения. «Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения», — отметил Емельяненко-старший.

7 сентября Александр Емельяненко рассказал о телефонном звонке брату. По словам спортсмена, у Федора началась истерика, когда он услышал его голос. Александр добавил, что не верит в примирение с родственником, так как обоих устраивает отсутствие общения.