Федор Емельяненко отреагировал на бой брата с блогером Тарасовым

Он отметил, что поединок Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым оставил у него тяжелое впечатление. По словам Емельяненко-старшего, он негативно реагирует на подобные поединки, так как они не популяризуют бокс. «Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше», — добавил Федор Емельяненко.