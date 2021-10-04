Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Куньлунь
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Б
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
Б
21
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко отреагировал на бой брата с блогером Тарасовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко деклассирует себя боями с непрофессионалами. Такое мнение в интервью «Спорт-Экспрессу» высказал брат спортсмена Федор Емельяненко.

Наверх
Источник: AP 2021

Он отметил, что поединок Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым оставил у него тяжелое впечатление. По словам Емельяненко-старшего, он негативно реагирует на подобные поединки, так как они не популяризуют бокс. «Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше», — добавил Федор Емельяненко.

Ранее 4 октября боец ММА рассказал о начале конфликта с братом. По его словам, разлад в их отношениях произошел в 2006 году.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла 18 сентября. Бой длился три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Николича подставили хуже, чем Семина
Экс-тренер Кличко заявил, что бой Усика с Джошуа был договорным
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
СМИ узнали об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива»
Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио
Зритель попытался напасть на Хабиба на мероприятии в Англии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь