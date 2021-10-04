Боец ММА Торнтон умер после нокаута

Как сообщает MMA Fighting, поединок прошел 20 августа. Торнтона нокаутировал Диллон Клекер. Бой продолжался всего 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником.

После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. Также у него была инфекция в результате травмы позвоночника.