Текущие события
Хоккей. КХЛ
4.10
ЦСКА
Куньлунь
41
Хоккей. КХЛ
4.10
Автомобилист
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
4.10
Трактор
Йокерит
Б
32
Хоккей. КХЛ
4.10
Сибирь
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ
4.10
Адмирал
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
4.10
Амур
Витязь
Б
21
Все события
Фоторепортажи
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
4 октября, источник: Спорт-Экспресс

Боец ММА Торнтон умер после нокаута

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался после нокаута на турнире по боям на голых кулаках BKFC 20. Ему было 38 лет.

Наверх

Как сообщает MMA Fighting, поединок прошел 20 августа. Торнтона нокаутировал Диллон Клекер. Бой продолжался всего 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником.

После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. Также у него была инфекция в результате травмы позвоночника.

Джастин Торнтон выступал в полутяжелой весовой категории. Он выиграл шесть поединков и проиграл 18.

Читайте также
 РПЛ изучает обстоятельства инцидента с фанатами «Спартака» в Грозном
Как Кубертен запрещал женщинам потеть, а они устроили бунт против МОК
Николича подставили хуже, чем Семина
На Хабиба попытались напасть во время пресс-конференции (видео)
Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио
Президент «Барселоны» запретил Рональду Куману давать интервью
Федор Емельяненко отреагировал на бой брата с блогером Тарасовым
Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным
Дмитрий Губерниев высмеял братьев Бе, перепутавших Устюговых
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь