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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута

Буквально месяц назад в результате побоев, полученных в ринге, скончалась 18-летняя девушка-боксер. И вот новая трагедия.

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Источник: Спорт-Экспресс

Боец Bare Knuckle FC Джастин Торнтон скончался после поражения нокаутом в кулачном поединке, который состоялся 20 августа на турнире BKFC 20 в Билокси (штат Миссисипи, США). Торнтону было 38 лет.

«Мы очень опечалены, узнав сегодня утром о кончине одного из наших бойцов, Джастина Торонтона, — сказал президент BKFC Дэйв Фельдман. — Мы присоединяемся к сообществу спортивных единоборств и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким».

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Согласно сообщению, размещенному на странице Торнтона в Facebook, он был госпитализирован после того, как проиграл нокаутом в бою с 39-летним Диллоном Клеклером (11−1 в ММА, 3−0 в Bare Knuckle). Поединок продлился 19 секунд. Торнтон упал лицом вниз после левого бокового.

Торнтон был сразу доставлен в больницу, где находился вплоть до самой смерти. Он был частично парализован. Это был дебют Джастина в кулачных боях. Он известен как боец ММА. Выступал в региональных американских лигах. Одержал 6 побед, потерпел 18 поражений (не считая проигрыша Клеклеру в кулачном бою).

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Из известных личностей в ММА дрался с нынешними бойцами UFC Уолтом Харрисом и Чейзом Шерманом, когда те только начинали свои профессиональные карьеры (для Харриса это и вовсе был дебютный поединок). Торнтон проиграл обоим.

Промоушен Bare Knuckle FC был запущен в 2018 году. Впоследствии лиги кулачных боев появились и в России (Hardcore FC, Top Dog и т. д.).

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Смерть Торнтона — вторая трагедия в мире единоборств за месяц. В начале сентября в Монреале (Канада) после боксерского боя скончалась 18-летняя мексиканка.

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