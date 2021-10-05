Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
6.10
Адмирал
Витязь
Хоккей. КХЛ
6.10
Сибирь
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов с Криштиану Роналду: видео

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фотографию с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Наверх

Кроме того, прославленные спортсмены провели импровизированную дуэль взглядов.

«Лучший в мире, продолжай заниматься своими делами, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всей планете», — подписал пост россиянин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в минувшие выходные «красные дьяволы» не смогли удержать победный счет в игре с «Эвертоном».

Матч седьмого тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:1. На гол Антони Марсьяля «ириски» ответили мячом Андроса Таунсенда.

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Прядкин ушел, РПЛ получит $100 миллионов от «Матч ТВ»
«Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича
Глава Ла Лиги рассказал, как «Барселона» могла сохранить Месси
Испания отомстит Италии за Евро: Топ ставок дня
Фанат «Спартака» получил 10 суток после выезда на матч в Грозный
Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Николич
Прядкин после ухода с поста президента РПЛ получит 12 млн рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь