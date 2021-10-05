Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов с Криштиану Роналду: видео
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фотографию с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фотографию с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Кроме того, прославленные спортсмены провели импровизированную дуэль взглядов.
«Лучший в мире, продолжай заниматься своими делами, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всей планете», — подписал пост россиянин.
Напомним, что в минувшие выходные «красные дьяволы» не смогли удержать победный счет в игре с «Эвертоном».
Матч седьмого тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:1. На гол Антони Марсьяля «ириски» ответили мячом Андроса Таунсенда.