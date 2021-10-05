Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов с Криштиану Роналду: видео

Кроме того, прославленные спортсмены провели импровизированную дуэль взглядов.

«Лучший в мире, продолжай заниматься своими делами, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всей планете», — подписал пост россиянин.

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Напомним, что в минувшие выходные «красные дьяволы» не смогли удержать победный счет в игре с «Эвертоном».