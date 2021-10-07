От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА

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Ушла из ММА в кулачные бои.

Проведя первый бой в июне 2012-го, Пейдж продержалась в смешанных единоборствах всего восемь лет. Внешние данные девушки оказались на порядок выше ее ММА-скилов.

Всего на профессиональном уровне Ванзант провела 13 поединков, в которых победила восемь раз. Все пять поражений американке нанесли по-настоящему статусные бойцы: экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас, звезда промоушена Мишель Уотерсон, а также крепкие Тиша Торрес, Джессика-Роуз Кларк и Аманда Рибас.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmt6PJhFy0L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так и не приблизившись к статусу претендентки, в августе 2020 года американка рассталась с компанией Дэйны Уайта. Следующим местом работы представительницы США стала набирающая популярность лига кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). Решение о переходе далось легко: Ванзант не раз жаловалась на свой доход в UFC.

«Все знают, сколько я зарабатываю боями. 46 тысяч за выступление и столько же сверху за победу. Я этого не скрываю. Могу заработать гораздо больше за счет своего Instagram-аккаунта, просто рекламируя там разные бренды… Поймите, я заработала за счет ТВ-шоу больше, чем за всю карьеру в UFC. С учетом побед и бонусов! Это к разговору о том, сколько вообще можно заработать боями», — цитировал Пейдж BJPenn.com.

В Bare Knuckle FC c деньгами у Ванзант проблем нет. Пускай в первом бою под эгидой BKFC американка уступила соотечественнице Британ Харт, зато гонорар за кровавую бойню сполна устроил дебютантку.

«Теперь я зарабатываю в десять раз больше, делая то, что люблю. Очевидно, я никуда не уйду. Очень рада снова драться! Здесь я вижу себя наиболее успешной. Очень люблю свои удары… Это то, чем я была известна в UFC. Поэтому я рада прийти сюда и показать, насколько крутая», — приводил слова спортсменки MMA News.

Роман с будущим чемпионом UFC, брак с бойцом из Bellator

В 2018 году сердца поклонников Пейдж разбились вдребезги. Преобразившаяся девушка (Ванзант легла под нож хирурга ради увеличения груди) сказала «да» непобежденному легковесу из Bellator Остину Вандерфорду. Вместе они тренируются, путешествуют. И выкладывают откровенные фотографии, которые охотно обсуждает все ММА-сообщество.

Стоит отметить, что Вандерфорд — не первый бойфренд-боец у Ванзант. В 2015 году у американки были отношения с представителем легчайшего веса UFC, на тот момент непобежденным Коди Гарбрандтом. Молодые люди вместе тренировались в зале Team Alpha Male и вместе рвались навстречу чемпионству. Неудивительно, что в итоге отношения дали трещину, и спортсмены сконцентрировались на карьере в ММА.

Интересный факт: будущий обладатель пояса Гарбрандт однажды обмолвился, что у них с Пейдж за время отношений ни разу не было секса. Правда, ту фразу Коди фанаты посчитали шуткой, ведь поверить в подобное казалось невозможным.

Танцовщица, повар, писательница

Красивая внешность и природное обаяние открывали двери перед Пейдж вне спорта. Девушка вовремя поняла, что покорять аудиторию можно не только разборками в клетке и провокационными фотосетами в соцсетях и журналах.

2016 год. Спортсменка пришла на телешоу «Танцы со звездами». Там, выступая в паре с профессиональным танцором Марком Балласом, девушка остановилась в шаге от триумфа. Победа досталась не менее ярким Нилу Ди Марко (модель) и Пете Мургатройд (латиноамериканская танцовщица).

2017. Ванзант стала победительницей звездного выпуска кулинарного шоу «На куски». Весь свой выигрыш американка передала на благотворительность.

2018. Пейдж дебютировала в качестве писательницы.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhrXhXOF1xJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Издевательства в школе, изнасилование

За известностью и богатой жизнью Пейдж Ванзант (2,8 миллиона подписчиков в Instagram; среди девушек из ММА больше только у Ронды Роузи — 13 миллионов) скрывается тяжелейшее детство, которое во многом и предопределило бойцовский путь девушки.

Весной 2018 года американка вдохновилась движением против сексуального насилия #MeToo и выпустила автобиографию «Взлет. Пережить главную схватку в жизни». Книга буквально взорвала книжный рынок США. Произведение было наполнено жуткими воспоминаниями о старшей школе, где над красавицей ежедневно издевались. Девушка росла забитой и одинокой; ей даже было стыдно заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BF63ccqQIOB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BF63ccqQIOB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BF63ccqQIOB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самый кошмарный эпизод юношества будущей звезды ММА случился в 14 лет, когда перебравшая с алкоголем Пейдж была изнасилована на вечеринке. Находившаяся на грани самоубийства Пейдж не стала ни о чем рассказывать родителям. В школе же ситуация только усугублялась: одноклассники знали об изнасиловании, но высмеивали жертву из-за «согласия» на групповой секс.

«Они пустили меня по кругу… Я падаю каждый раз, когда пытаюсь сопротивляться. Мои конечности были как жидкий цемент. Помню, что я была в сознании, но тело будто умерло. Я знала, что происходит, но не могла остановить это», — приводит отрывок из книги MMA Fighting.

На роковой шаг девушка в итоге не решилась. Спасение от дурных мыслей Ванзант нашла в спорте. Там она обрела уверенность, с помощью которой «пережила главную схватку» и продолжила «взлет» навстречу мировой популярности.

«Бои определенно спасли мне жизнь. Они спасли меня как личность».