Скандальный экс-чемпион UFC обрушился с критикой на Петра Яна

«Я потерял титул не из-за поражения! Я потерял его из-за принятого решения, и был вынужден освободить пояс. И когда парни говорят, что будут настоящими чемпионами, если побьют Яна… В действительности это не так, ведь Петр никогда не был настоящим чемпионом. Он не побил чемпиона, чтобы стать им», — цитирует MMA Fighting Ти Джея, намекающего на свою двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.