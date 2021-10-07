Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Металлург
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Динамо Мн
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Локомотив
12
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Франция
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
8.10
Сибирь
Витязь
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скандальный экс-чемпион UFC обрушился с критикой на Петра Яна

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался в адрес другого бывшего обладателя пояса, россиянина Петра Яна.

Наверх
Источник: AFP 2021

Американец заявил, что отечественный спортсмен никогда не был настоящим чемпионом.

«Я потерял титул не из-за поражения! Я потерял его из-за принятого решения, и был вынужден освободить пояс. И когда парни говорят, что будут настоящими чемпионами, если побьют Яна… В действительности это не так, ведь Петр никогда не был настоящим чемпионом. Он не побил чемпиона, чтобы стать им», — цитирует MMA Fighting Ти Джея, намекающего на свою двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Напомним, что 30 октября Ян подерется с Кори Сэнхагеном за титул временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Схватка пройдет на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
В Италии уничтожают Карасева. Значит, он прав
Аравийский принц близок к покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли
Бронзовый призер ЧР дисквалифицирован на четыре года за допинг
Де Брюйне против Бензема: битва за финал Лиги наций
«Спартак» о решении КДК по Азмуну: Ничего удивительного
Пиняев в списке лучших молодых талантов мира: как он туда попал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь