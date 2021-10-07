Скандальный экс-чемпион UFC обрушился с критикой на Петра Яна
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался в адрес другого бывшего обладателя пояса, россиянина Петра Яна.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался в адрес другого бывшего обладателя пояса, россиянина Петра Яна.
Американец заявил, что отечественный спортсмен никогда не был настоящим чемпионом.
«Я потерял титул не из-за поражения! Я потерял его из-за принятого решения, и был вынужден освободить пояс. И когда парни говорят, что будут настоящими чемпионами, если побьют Яна… В действительности это не так, ведь Петр никогда не был настоящим чемпионом. Он не побил чемпиона, чтобы стать им», — цитирует MMA Fighting Ти Джея, намекающего на свою двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.
Напомним, что 30 октября Ян подерется с Кори Сэнхагеном за титул временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Схватка пройдет на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).