Братьев Емельяненко обвинили в договорных поединках

По его словам, не все бои Александа Емельяненко были проплаченными, однако многие из них явно подставные. Боец утверждает, что чтобы это понять достаточно посмотреть на его поединки.

У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто мое мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов. Вячеслав Дацик российский боец MMA

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Он отметил, что эти обвинения являются его субъективным мнением и указал на то, что подобные бойцы выступают на высоком уровне, следовательно, видно, когда они намеренно «сливают» поединок.

На вопрос о том, предлагали ли Дацику когда-либо подставной бой, он ответил утвердительно. «Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», — заявил боец.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко оценил вероятность организации боя с братом Александром Емельяненко как нулевую. «Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему», — добавил россиянин.