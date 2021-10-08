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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Братьев Емельяненко обвинили в договорных поединках

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал на Youtube-канале Kovalenko, что оба брата Емельяненко — Александр и Федор — принимали участие в договорных поединках.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, не все бои Александа Емельяненко были проплаченными, однако многие из них явно подставные. Боец утверждает, что чтобы это понять достаточно посмотреть на его поединки.

У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто мое мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов.
Вячеслав Дацик
российский боец MMA
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Он отметил, что эти обвинения являются его субъективным мнением и указал на то, что подобные бойцы выступают на высоком уровне, следовательно, видно, когда они намеренно «сливают» поединок.

На вопрос о том, предлагали ли Дацику когда-либо подставной бой, он ответил утвердительно. «Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», — заявил боец.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко оценил вероятность организации боя с братом Александром Емельяненко как нулевую. «Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему», — добавил россиянин.

На счету Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.

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