Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:30
Металлург Лп
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:30
Ротор
Кубань
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Питтсбург
26
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
11:39 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб про Конора: «Где его медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о бывшем сопернике Коноре Макгрегоре.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сторис инстаграма под фото ирландца.

Позавчера стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

Три года назад Хабиб победил Конора на UFC 229.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Карпин: Вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?
Роналду обновил мировой рекорд по числу хет-триков за сборную
Дания выиграла все восемь матчей отбора ЧМ  с общим счетом 27:0
Карпин: Капитанская повязка – это просто тряпочка
Инфантино объяснил, почему ЧМ должен проводиться раз в два года
«Работа мечты». Рангник хочет тренировать «Ньюкасл»
Кажется, Украина не едет на ЧМ. Они потеряли важнейшие очки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь