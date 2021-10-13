Хабиб про Конора: «Где его медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о бывшем сопернике Коноре Макгрегоре.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о бывшем сопернике Коноре Макгрегоре.
«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сторис инстаграма под фото ирландца.
Позавчера стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.
Три года назад Хабиб победил Конора на UFC 229.