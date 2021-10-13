В Госдуме назвали неуместной шутку Хабиба про Конора и избиение москвича в метро

Парламентарий считает, что запись опубликовал не сам спортсмен, а его пресс-служба.
«По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица.
Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: “А ты бы смог так?”. Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью», — цитирует Журову Sport24.
Депутат считает, что бойцу не стоило публиковать подобный пост.
«Так могут пошутить сторонние люди — болельщики Хабиба, например. Но он сам, на мой взгляд, не должен был этого делать. Это очень острая тема, шутки над которой могут восприниматься в штыки. Особенно когда эта шутка выглядит так двусмысленно», — добавила Журова.
Бывшая спортсменка также отметила, что после комментариев о Нурмагомедове в ее жизни начинается «ужас».
«Все почему-то забывают, что сказал участник инфоповода, а кто прокомментирует его, отгребает намного больше. Тема Хабиба в нашей стране закрыта, это удивительная вещь. В любом случае, я считаю, что такая шутка над Макгрегором неуместна, потому что она одновременно высмеивает присвоение медали мужчине, который был жестоко избит дагестанцами», — заключила Журова.
4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».
12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись. «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.