«Думал, что это фейк». Избитый дагестанцами москвич не поверил в реакцию Хабиба

Хабиб Нурмагомедов напомнил о себе и потроллил ирландца Конора Макгрегора весьма странным образом. Уроженец Дагестана опубликовал в сториз в «Инстаграме» коллаж с Макгрегором и надписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

Нурмагомедов намекнул на недавний инцидент, произошедший в московском метро. Там трое дагестанцев избили местного жителя Романа Ковалёва, который заступился за девушку. В дальнейшем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил Ковалёву медаль «Доблесть и отвага».

Учитывая большой резонанс этой истории, Нурмагомедов вполне ожидаемо столкнулся с негативной реакцией. Сложно сказать, что именно хотел сказать или показать Хабиб, но, конечно, его пост не мог вызвать симпатии и понимания. Если это шутка, то она неуместная, если же попытка поддержать дагестанцев-участников конфликта, то всё это вызывает ещё больше вопросов.

Что имел в виду Хабиб?

«Шутка Хабиба про Конора очень странная… Любопытно, что Хабиб имел в виду?» — написал комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Читайте также В Госдуме назвали неуместной шутку Хабиба про Конора и избиение москвича в метро

Крайне жёстко отреагировал на пост Нурмагомедова первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. Он не смог сдержать эмоций и использовал нецензурные выражения.

«Хабиб идёт к чёрту, просто идёт к чёрту (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. “Чемпионата”)», — сказал Тактаров.

Отчасти за Нурмагомедова заступился бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он предположил, что Хабиб не пытался поддерживать дагестанцев, которые избили москвича в метро. При этом экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ признал, что Нурмагомедов пошутил неудачно.

"Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному.

Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс. Когда формулировка чёткая, не возникает желания её обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Но мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации", — сказал Валуев.

Как отреагировал сам Роман Ковалёв

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!» — сказал Ковалёв.

Есть предположение, что это постаралась пресс-служба Хабиба

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что её удивила такая шутка Нурмагомедова. Также она предположила, что странный юмор не является авторством Хабиба.

"У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица.

Читайте также Валуев осудил Нурмагомедова за шутку об избиении пассажира метро дагестанцами

Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: «А ты бы смог так?». Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награждён медалью", — сказала Журова.

Промоутер и глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев призвал не обрушиваться с гневом на Нурмагомедова, а разобраться в том, что он хотел сказать. При этом Гаджиев признался, что считает странным вручать медаль человеку, который заступился за девушку.

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба — спрошу, что он имел в виду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет в виду Нурмагомедов. Медаль я бы за это не давал. Считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль… Это странно», — заключил Гаджиев.

Если бывшие спортсмены и эксперты в целом использовали осторожные формулировки, то в социальных сетях пользователи не стеснялись в выражениях. Реакция фанатов была однозначной — такие вещи недопустимы.

Вот лишь некоторые комментарии в соцсетях и на нашем сайте.

«Нурмагомедов слегка съехал с катушек. И берега попутал».



«Видимо, извилины в мозгу променял на победы на ринге. Вместо того чтобы двигать и прославлять свой регион поступками и делами — начинает шутить как очень глупый и неуместный клоун. И это типа ролевая модель для будущих поколений дагестанцев?».

«И при чём здесь Конор, спрашивается? Он в первую очередь нас высмеял и плюнул на всех, Конор — это лишь ширма, которой легко прикрыться».

«Просто омерзительное высказывание. Он себя идентифицирует с отморозками, втроём избившими одного? Не понимает, что его слова вызовут ещё большую неприязнь к его соотечественникам?».

«Складывается впечатление, что Хабиб просто боится быть забытым бывшим спортсменом и теперь несёт всякую ересь в интернете. Каждый день куча его высказываний цитируется и это, конечно, самое глупое из них!!!».