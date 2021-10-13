Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.10
Торонто
Монреаль
Хоккей. НХЛ
14.10
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Северсталь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
53
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
15
Хоккей. НХЛ
14.10
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
14.10
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.10
Анахайм
Виннипег
Футбол. Первый дивизион
18:30
Ротор
Кубань
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
17:30
Металлург Лп
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
СКА-Хабаровск
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Б
45
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Торпедо
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Олимп-Долгопрудный
11
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны?» Макгрегор ответил Нурмагомедову

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор ответил на шутку российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

Наверх
Источник: AP 2021

Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны? Она нужна ему, как обделавшемуся 10 раз подряд», — написал Макгрегор в «Твиттере», приложив знаменитое фото Хабиба в автобусе, который в 2017 году атаковала команда Макгрегора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Карпин прав. Лидерство не зависит от капитанской повязки
Хабиб Нурмагомедов хотел задеть Макгрегора, а оскорбил людей
Защитник «Баварии» и сборной Франции получил тюремный срок
СКА обыграл московское «Динамо» и вышел в лидеры конференции
Почему Валиевой и близко не дотянуться до популярности Загитовой
Полиция Марибора дала комментарий об инциденте с болельщиком
Футболист сборной России выбыл на несколько недель из-за травмы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь