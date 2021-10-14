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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA снялась в платье с глубоким декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант в Instagram показала фотографию в платье с глубоким декольте.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

27-летняя американка снялась в белом наряде с приспущенными бретелями и черной повязке на голове. Спортсменка поблагодарила подписчиков за любовь и поддержку. В комментариях фанаты назвали снимок огненным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ванзант известна не только по выступлениям в клетке, но и благодаря откровенным фото. У спортсменки 2,9 миллиона подписчиков в Instagram. Американка считается одним из секс-символов современного MMA.

В своем последнем поединке она уступила соотечественнице Рэйчел Остович. Схватка прошла на голых кулаках под эгидой Bare Knuckle FC. Поражение стало вторым подряд для Ванзант в рамках промоушена.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В MMA на ее счету восемь побед при пяти поражениях.

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