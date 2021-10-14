Уроженец Казахстана из UFC Физиев отказался выступать под флагом Кыргызстана

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтият и также некоторых известных людей в Кыргызстане. Из-за этой травли, из-за этих лживых видео, непонятно для чего сделанных, сегодня я и моя семья получаем много гневных сообщений со всего Кыргызстана. И речь идет о сотнях сообщений, даже я бы сказал — тысячах. Я никогда не был проповедником и всего лишь показываю то, что и миллионы людей делают в Instagram — показывают свою жизнь. Я показывал свою жизнь, то, чем я занимаюсь каждый день.



У каждого человека есть свое мнение. И каждый человек вправе в светском государстве делать то законное, что он желает. Чем я и занимался. На что сегодня я получил большую травлю со стороны муфтията. На мою семью идет большое давление. Так вот, суть в том, что я — все, я ухожу. И меня больше ничего не связывает с Кыргызстаном, только паспорт. В ближайшее время, наверное, мы будем думать о переезде из этой страны, потому что все вот так вот пошло. Я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана, потому что много сообщений получаю, и все на этой почве», — сказал Фазиев.