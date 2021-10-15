Исмаилов рассказал, как отбивался от толпы скинхедов

«Толпой били. Ну, не так чтоб били, я дрался, отбивался достаточно. В Москве скинхеды напали на меня, тогда времена скинхедов были. Это сейчас утихло. На Охотном ряду проводили время, а там скинхеды, туда-сюда и пошел буян. Я выбежал вперед каким-то образом, думал, все выбежали, а оказывается, я один выбежал. И много ребят на меня напало, ребят пять», — вспомнил Исмаилов.