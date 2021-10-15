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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исмаилов рассказал, как отбивался от толпы скинхедов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше» вспомнил о конфликте со скинхедами, который закончился дракой.

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По словам спортсмена, инцидент произошел в Москве и ему удалось отбиться от толпы агрессивно настроенных скинхедов.

«Толпой били. Ну, не так чтоб били, я дрался, отбивался достаточно. В Москве скинхеды напали на меня, тогда времена скинхедов были. Это сейчас утихло. На Охотном ряду проводили время, а там скинхеды, туда-сюда и пошел буян. Я выбежал вперед каким-то образом, думал, все выбежали, а оказывается, я один выбежал. И много ребят на меня напало, ребят пять», — вспомнил Исмаилов.

В субботу Магомеду Исмаилову предстоит провести повторный бой против Владимира Минеева. Первый поединок между российскими бойцами завершился вничью.

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