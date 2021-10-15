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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец UFC показала татуировку на откровенном фото

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американка предстала перед подписчиками в купальнике. На снимке она показала татуировку на бедре. За десять часов публикация набрала более 8,5 тысяч лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ай не впервые делится откровенным снимком в Instagram. В частности, 18 сентября она опубликовала фото в мини-шортах. Таким образом она, в частности, продвигает собственный аккаунт на платформе OnlyFans. Ай известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

35-летняя американка уступила в трех последних поединках в рамках UFC В каждом из боев Ай проигрывала единогласным решением судей.

В июне 2019-го она получила шанс выиграть титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Тогда она уступила Валентине Шевченко.

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