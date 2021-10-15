Чимаев извинился перед Хабибом после скандального вызова на очный бой

Весной 2021 года Чимаев заявил о готовности провести поединок с Нурмагомедовым и выразил готовность «порвать» того.
«Хамзат еще молод, он новичок в этом спорте. Я хорошо его знаю, но многие восприняли его слова как оскорбление. Хамзату потребовалось три месяца, чтобы принести извинения Хабибу. Я знал, что он поступит правильно, ведь Хабиб для него — как старший брат. Хамзат оставил свое эго в стороне и извинился, эти извинения были приняты», — сказал Абдельазиз в интервью журналисту Аарону Бронштетеру.
Хабиб Нурмагомедов ушел из профессионального спорта в октябре 2020 года. В своей карьере он одержал 29 побед в 29-ти боях, в том числе трижды защитив титул чемпиона UFC в легком весе.
Хамзат Чимаев добыл 9 побед в 9-ти поединках. Его следующим соперником станет китайский боец Ли Цзинлян. Бой состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).