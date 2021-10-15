Чимаев извинился перед Хабибом после скандального вызова на очный бой

«Хамзат еще молод, он новичок в этом спорте. Я хорошо его знаю, но многие восприняли его слова как оскорбление. Хамзату потребовалось три месяца, чтобы принести извинения Хабибу. Я знал, что он поступит правильно, ведь Хабиб для него — как старший брат. Хамзат оставил свое эго в стороне и извинился, эти извинения были приняты», — сказал Абдельазиз в интервью журналисту Аарону Бронштетеру.